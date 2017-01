Cyberbullismo, Finocchiaro: ddl importante per uso corretto rete

Roma, 31 gen. (askanews) - "E' importante che il Senato abbia approvato il provvedimento che riguarda le norme per combattere il fenomeno del cyberbullismo. Un uso distorto della rete e delle nuove tecnologie da parte di un singolo o di un gruppo di persone può portare, se indirizzato verso un minore, a conseguenze tragiche. Per questo è necessario che siano a loro riservate specifiche normative". Così Anna Finocchiaro, ministra per i rapporti con il Parlamento, commenta l'approvazione da parte del Senato del ddl sul cyberbullismo.

"Il provvedimento - aggiunge - non è basato sulle sanzioni, non criminalizza il web, ma è costruito sulla prevenzione e sulla promozione culturale dell'uso corretto della rete, mettendo in primo piano la responsabilità individuale e collettiva sia dei minori che degli adulti. Al centro c'è l'elemento educativo e quindi la scuola, la formazione, il mondo degli studenti. Con l'intento di arricchire i principi di una nuova cittadinanza digitale. E importante mi sembra la previsione di un piano di azione integrato attraverso la costituzione di un tavolo tecnico, sia a livello nazionale sia a livello locale, composto dai vari ministeri interessati. Oggi si compie un altro passo importante sul percorso che deve portarci a dotare il nostro Paese di una normativa efficace e moderna per combattere un fenomeno sociale e aiutare i nostri ragazzi ad un uso civile e corretto della rete", conclude.