Cyberbullismo, Ferrara(Pd): più pericoloso di quello tradizionale

Roma, 27 gen. (askanews) - "Il 50% dei ragazzi che subisce fenomeni di cyberbullismo pensa di suicidarsi, mentre l'11% cerca di farlo. Sono dati drammatici, che sintetizzano le ragioni che ci confermano l'importanza di approvare un disegno di legge come quello in discussione". A dirlo a Cyber Affairs è la senatrice Elena Ferrara (Pd), prima firmataria del disegno di legge a prevenzione e contrasto del cyberbullismo che, dopo l'approvazione di alcuni emendamenti, è pronto per il voto finale a Palazzo Madama che si svolgerà durante la seduta di martedì 31 gennaio. Poi il testo del provvedimento tornerà all'esame della Camera per la quarta lettura.

L'iter del disegno di legge ha portato ad alcune tensioni. L'applicazione della legge sul cyberbullismo era infatti inizialmente prevista solo per i minorenni, ma poi ha visto l'inserimento di un'aggravante del reato di stalking sul web, con la possibilità per chiunque di richiedere la cancellazione di contenuti sgraditi e una sanzione sino a 6 anni di carcere. Una evoluzione criticata da alcune forze politiche che vi ?intravedono la possibilità che la norma possa ledere in alcuni casi la libertà di espressione.

"L'auspicio", rimarca la senatrice Ferrara, "è che prevalga la volontà di dare, in questo scorcio di legislatura, delle risposte ai minori. Bisogna cogliere l'opportunità di chiudere il provvedimento dando una tutela immediata ai soggetti più fragili, dedicando magari agli altri aspetti, pure importanti, una misura ad hoc".

Intervenire, aggiunge, "è prioritario. Già dopo il caso di Carolina Picchio, prima vittima accertata di bullismo in Rete, e dopo l'indagine conoscitiva condotta in commissione Diritti umani, si era compresa la portata di un fenomeno che è in crescita esponenziale. Al momento non è strutturata e sistemica un'adeguata educazione all'uso dei social media e non si hanno strumenti critici per utilizzare mezzi così veloci e pervasivi, soprattutto nelle fasce pre-adolescenziale e adolescenziale, nelle quali si forma l'identità dell'individuo. Ciò porta ad abusi di vario genere per fermare i quali sono necessarie misure di prevenzione e contrasto".

Il ddl, spiega la senatrice Ferrara, prova a fornirli, "ad esempio dando al minore la possibilità - anche nell'età dai 14 ai 18 e senza l'intervento di un genitore - di segnalare ai titolari del trattamento dei dati o al gestore del sito internet la richiesta di rimozione, blocco, oscuramento di un contenuto che considera lesivo della sua dignità. Da quel momento in poi, chi ospita il contenuto ha 24 ore per accogliere la richiesta e 48 ore per procedere alla rimozione. In caso di inerzia ci si può allora rivolgere al Garante della Privacy, ma in questo caso assieme a un adulto. Inoltre è previsto che in presenza di reati non procedibili d'ufficio - a condizione che non vi sia querela - il bullo, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking, potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori e disporrà percorsi riparatori. Se l'ammonimento cade a vuoto, la pena viene aumentata. Poiché l'ammonito è minorenne, il questore lo convocherà insieme a un genitore.".

I big della Rete, prosegue la prima firmataria del ddl, "stanno collaborando attivamente e con approccio positivo. Sono i primi a rendersi conto, anche in seguito alle nuove norme europee in tema di trattamento dei dati personali, che contribuire a fare del Web un ambiente più sicuro non vuol dire censurare, ma agire nell'interesse di tutti".

In virtù della legge, ricorda la senatrice Ferrara, "social media e piattaforme saranno parte attiva del processo perché dovranno organizzarsi con strutture interne apposite per far fronte alle richieste di rimozione, come prevede l'articolo 3 della legge. Il percorso sarà condiviso, perché l'articolo 3 del ddl prevede l'insediamento di un tavolo interministeriale, coordinato dal Miur, che ha al suo interno anche gli operatori. Si tratterà di un gruppo di lavoro mirato proprio a redigere un documento di co-regolamentazione per individuare aspetti specifici".

Il cyberbullismo, conclude la senatrice delineando la necessità di approvare in tempi brevi il provvedimento, "è più pericoloso del bullismo tradizionale per una serie di ragioni. Non sempre la vittima sa chi è il vero responsabile delle condotte vessatorie, spesso celato da falsi profili che incoraggiano chi non vuole mostrarsi. Queste vittime arrivano dunque a diffidare di chiunque isolandosi, proprio perché non riescono a capire chi le stia molestando. Inoltre il funzionamento dei social network incoraggia ad avere un parco di follower più nutrito possibile. Queste condotte prevaricatorie funzionano proprio perché il cyber bullo si sente gratificato da like e consenso ottenuto attraverso le loro azioni; e il fatto che non abbia un contatto diretto con la vittima non gli fa rendere conto della sofferenza che provoca, in una situazione di assenza di feedback empatici. E non va dimenticato che spesso i cyber bulli possono essere anche persone che vivono un disagio e sono vittime a loro volta. La viralità del bullismo in Rete non ha limiti di tempo e di spazio: mentre nei casi tradizionali spesso è sufficiente cambiare scuola, la persecuzione online può raggiungere ovunque e a tutte le ore. E mentre le botte si vedono, spesso è difficile accorgersi del disagio che vive chi è vessato su Internet".

