Cyberbullismo, ddl all'esame dell'aula del Senato. Voto martedì 31

Roma, 18 gen. (askanews) - Si è avviato in aula del Senato, in seconda lettura, l'esame del ddl contenente disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. L'assemblea ha approvato alcuni emendamenti: all'art.1, per l'ampliamento delle competenze e attenzione delle istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado; e all'art.3, con l'introduzione della collaborazione della polizia nel controllo dei dati per monitorare l'evoluzione del fenomeno. Respinti invece due emendamenti presentati dai senatori Malan (Fi) e Centinaio (Ln), volti a sopprimere il riferimento alle tematiche di genere, in relazione alle associazioni per la promozione dei diritti dei minori che partecipano al tavolo tecnico. Per il resto il testo del provvedimento, che tornerà dunque all'esame della Camera, non ha subito altre modifiche.

Le dichiarazioni di voto e il voto finale sono stati infine rinviati alla seduta di martedì 31 gennaio.