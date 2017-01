Cyberbullismo, Centemero: recepire indicazioni Consiglio Europa

Roma, 31 gen. (askanews) - "A fronte del drammatico aumento di casi di cyberbullismo, ci auguriamo che l'Italia recepisca le indicazioni contenute nel Rapporto della Commissione Equality del Consiglio d'Europa contro le cyber-discriminazioni e l'odio online, approvato la settimana scorsa a Strasburgo". Lo ha dichiarato la deputata di Forza Italia Elena Centemero, presidente della Commissione Eguaglianza del Consiglio d'Europa.

"Tra i punti cruciali - ha proseguito - vi sono l'educazione delle giovani e dei giovani per far si' che rifiutino l'odio online e che sappiano come agire se diventano vittime di cyberdiscriminazioni e cyberbullismo, e la formazione di tutte le figure, come insegnanti, polizia,forze dell'ordine e giudici, che entrano in contatto con la violenza o l'odio online. Dobbiamo assicurare alle vittime un adeguato supporto e sta anche alle compagnie di Internet far sì che la rete sia uno spazio sicuro e libero dall'odio per tutti", ha concluso.