Cyberbullismo, Ala: norme giuste e indispensabili

Roma, 31 gen. (askanews) - "Esistono strumenti tecnici per contrastare il fenomeno del cyberbullismo, ma quello principale è la formazione, il contatto diretto con i ragazzi, l'attività educativa e di confronto nelle scuole. E' proprio in questa direzione che agisce la legge Ferrara, che noi voteremo quindi convintamente". Lo ha dichiarato la senatrice del gruppo Ala-Sc, Adele Gambaro, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul ddl sul cyberbullismo.

"Il provvedimento - ha spiegato - si basa su tre pilastri: un piano di prevenzione da attuare con il Miur e la Polizia Postale, la possibilità di ottenere dai gestori di siti internet la rimozione di contenuti offensivi e l'attivazione di una procedura di ammonimento come per lo stalking. E' però necessario debellare anche i luoghi comuni secondo cui la rete è soltanto un far west dove non vige alcuna legge e nessuno sa chi sei realmente. E' ora di cominciare a pensare al web come uno strumento per promuovere stili di vita positivi".