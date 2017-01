Cyber spionaggio, legali Buzzi: niente in comune con Occhionero

Roma, 12 gen. (askanews) - "In qualità di difensore di Salvatore Buzzi mi corre l'obbligo di smentire per l'ennesima volta le notizie false che certa stampa imperterrita, in questi mesi, continua a far circolare sugli organi di informazione nel desiderio di accerditare la folle idea dell'essitenza a Roma di un centro di potere che avrebbe agito con modalità mafiose. Oggi si è colta l'occasione dall'arresto di Frnacesco Occhionero e della sorella, asseritamente autori di gravissimi reati di spionaggio contro i vertici dello Stato, per creare un collegamento con Salvatore Buzzi e l'inchiesta Mafia Capitale in generale". E' quanto scrivono in una nota i legali difensori di Buzzi, gli avvocati Alessandro Diddi, Pier Gerardo Santoro e Mariangela Mastrodicasa.

"Salvatore Buzzi, le sue cooperative, i suoi collaboratori, e perfino le sue attività non hanno mai avuto alcunché in comune con le condotte che oggi vengono ascritte ai fratelli Occhionero. E' accaduto, come poteva accadere anche agli autori di questi articoli, che Buzzi abbia acquistato, molti anni fa, una società che il caso ha voluto fosse riferibile ad Occhionero che solo oggi, dopo molti anni e senza che vi fossero rapporti con Salvatore Buzzi, è risultato coinvolto, appunto, nell'inchiesta di cyberspionaggio. Spiace davvero cosnstatare come firme che si vantano di autorevolezza non siano capaci di discernere il vero dall'illusione e così contrabbandino per verità fantasie non supportate da alcun riscontro", concludono i legali.