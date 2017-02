Cyber security tra temi di EY Strategic Growth Forum

Roma, 8 feb. (askanews) - C'è anche la cyber security tra i temi della seconda edizione dell'EY Strategic Growth Forum Mediterranean che EY organizza a Roma il 9 e 10 febbraio 2017 presso l'Hotel Rome Cavalieri. Il Forum, spiegano gli organizzatori, si focalizzerà "sulle opportunità di sviluppo e di investimento nel bacino del Mediterraneo con uno sguardo alle potenzialità offerte dalle collaborazioni con Middle East e Nord Africa". Grazie a una serie di tavole rotonde a cui prenderanno parte imprenditori, investitori, funzionari governativi e opinion leader provenienti da Europa, Medio Oriente, Nord Africa, India e Cina.

In particolare, tra le tematiche trasversali che saranno approfondite figurano anche tecnologia e impatto del digitale e sicurezza e cyber security, nello specifico: le nuove tecnologie e il loro impatto sui modelli di business; come la cyber security può attivare l'industria digitale in tempi di servizi cloud, smart factory e Iot; e il peso di big data e social media.

(Fonte: Cyber Affairs)