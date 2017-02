Cyber security, Soi: rafforzato ruolo del Cisr

Roma, 17 feb. (askanews) - "Le decisioni prese oggi dal Cisr (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica) collocano definitivamente il baricentro della cyber security italiana all'interno del Sistema delle informazioni per la sicurezza". A dirlo a Cyber Affairs è Adriano Soi, già Prefetto e Responsabile della Comunicazione Istituzionale del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), oggi docente di Security Studies alla Scuola "Cesare Alfieri" dell'Università di Firenze.

Nel nuovo programma, spiega Soi "sono importanti il ruolo del Cisr e della sua articolazione tecnica al quale si lega, da un punto di vista più strettamente operativo, il nuovo collocamento del Nucleo per la sicurezza cibernetica, che passa al Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)".

Si tratta, per l'esperto "di un assetto che dovrà essere definitivamente consolidato, dal punto di vista normativo, in sede di recepimento della Direttiva europea Nis". Tuttavia, si sottolinea, "i provvedimenti assunti confermano la assoluta necessità della collaborazione pubblico-privato come base per ogni azione di rafforzamento della sicurezza cibernetica nazionale e l'importanza del coinvolgimento dei centri di ricerca accademici per consentire la messa a punto di tecnologie nazionali a servizio della sicurezza nazionale".

Ora, conclude Soi, "per dare concrete gambe operativi ai nuovi assetti operativi è fondamentale però dare continuità all'impegno finanziario a favore della cyber security, iniziato dal precedente governo con lo stanziamento di 150 milioni di euro".

(fonte: Cyber Affairs)