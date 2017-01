Cyber security, Soi: positivo rafforzare ruolo del Cisr

Roma, 25 gen. (askanews) - Se il provvedimento che disegnerà l'aggiornamento dell'architettura istituzionale per contrastare la minaccia cyber annunciato ieri nella prima audizione davanti al Copasir (comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica) dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni "rafforzerà il ruolo del Cisr (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica) si tratterà sicuramente di un fatto positivo, perché modificherà il Dpcm Monti razionalizzando le strutture organizzative già esistenti e preparando il terreno per evoluzioni future, come la creazione di una struttura vera e propria che si occupi della cyber security con poteri previsti dalla legge". A dirlo a Cyber Affairs è Adriano Soi, già Prefetto e Responsabile della Comunicazione Istituzionale del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), oggi docente di Security Studies alla Scuola "Cesare Alfieri" dell'Università di Firenze.

Ciò, rimarca Soi, "non preclude l'istituzione di un'agenzia che possa occuparsi in senso stretto di cyber intelligence, sul modello dell'americana National Security Agency". Le modifiche in discussione, aggiunge l'esperto, "potrebbero in effetti rendere più efficiente il coordinamento se trasferissero al Dis alcune competenze che oggi appartengono al Nucleo per la Sicurezza Cibernetica insediato presso l'Ufficio del Consigliere militare di Palazzo Chigi. Ma ad essere rafforzato sarebbe il Cisr nel suo insieme, perché a questo organismo sono demandati per legge i compiti di indirizzo politico-strategico. Tutto questo aiuterebbe anche a venire incontro ad alcuni aspetti inclusi nella direttiva europea Nis, che ora però va pienamente applicata".

(Fonte: Cyber Affairs)