Cyber Security Report 2016, l'evento alla Sapienza

Roma, 27 feb. (askanews) - Giovedì 2 marzo, presso l'aula magna del Rettorato dell'Università La Sapienza di Roma, si terrà la presentazione dell'Italian Cyber Security Report 2016 realizzato dal Cis-Sapienza e dal Laboratorio Nazionale di Cyber Security-Cini. Il documento, giunto alla sua quarta edizione, presenterà 15 controlli di sicurezza essenziali corredati da un guida all'implementazione degli stessi. L'esercizio, spiega una nota, è il risultato di una collaborazione che ha visto alcune "grandi aziende italiane e internazionali collaborare con alcuni degli attori principali dell'architettura nazionale governativa di cyber security". I controlli sono derivati dal Framework nazionale per la cyber security, presentato lo scorso anno, ma sono rivolti alle organizzazioni, in particolare piccole-medie-micro imprese, che non hanno capacità tecniche sufficienti per adottare il Framework.

"Come testimoniato dall'ultimo rapporto Clusit e da un recentissimo rapporto di Banca d'Italia 'l'annus horribilis' per l'Italia per quanto riguarda gli attacchi cyber, e il futuro non promette niente di buono visto che le offensive aumenteranno in numero, complessità, accuratezza e precisione", sottolinea a Cyber Affairs il professor Roberto Baldoni, direttore del Laboratorio nazionale di Cyber security, recentemente nominato coordinatore del Comitato nazionale per la ricerca in cyber security. "In questo contesto", rimarca l'esperto, "i 15 controlli essenziali di cyber security contenuti nel nuovo rapporto permetteranno a piccole, medie e micro imprese di innalzare il loro livelli di sicurezza aumentando di conseguenza il livello di sicurezza delle filiere produttive dove queste aziende sono inserite".

Un concetto ribadito da testimonia Luca Montanari del Cis-Sapienza, uno dei curatori del documento, secondo il quale il report dice "alle piccole imprese, in maniera più semplice possibile, cosa avrebbero già dovuto fare tempo fa, aiutandole con una guida di applicazione". L'evento includerà anche la presentazione di "Cyberchallenge.it" e della nuova Laurea magistrale in cyber security che da settembre di quest'anno andrà in aula alla Sapienza. Il documento presentato verrà discusso in Tavole rotonde: la prima dedicata alla relazione tra i Controlli e il Framework Nazionale per la Cyber security dal punto di vista delle aziende Ict, la seconda sull'importanza degli stessi nell'ottica della trasformazione verso il digitale attesa nell'industria nei prossimi anni.

La giornata sarà aperta dal rettore Eugenio Gaudio, dal presidente del Cini, Paolo Prinetto e dal professor Roberto Baldoni. Le conclusioni saranno affidate al direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Repubblica, il prefetto Alessandro Pansa. La registrazione per prendere parte all'evento, in chiusura domani 28 febbraio a mezzanotte, si effettua via internet (https://cerimoniale.uniroma1.it/node/103).

(Fonte: Cyber Affairs)