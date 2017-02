Cyber security, progetto italiano con il G7 proseguirà all'Osce

Roma, 7 feb. (askanews) - Il progetto di creare un codice di condotta internazionale sul comportamento degli Stati nel cyberspazio che l'Italia sta elaborando con i partner del G7 potrebbe dare luogo ad una 'fase di ampliamento' destinata ad allargare il numero dei Paesi che condividono le linee-guida del documento.

"La sede ideale in cui continuare a discutere dopo il G7 è l'Osce", spiega a Cyber Affairs Luigi Martino, teaching and research assistant in Ict policies e cyber security all'Università di Firenze e membro del gruppo di lavoro italiano cyber al G7.

"In primo luogo l'Osce è un'organizzazione regionale che è direttamente collegata con le iniziative e le decisioni prese dalle Nazioni Unite. Ed è da alcuni principi contenuti nel rapporto del 2015 redatto dal gruppo di esperti dell'Onu sulle questioni cyber (UN GGE) che parte il documento che l'Italia sta elaborando con i partner G7. L'Osce, nella quale l'Italia è presidente del Gruppo di Contatto Mediterraneo e di cui sarà presidente (CiO) nel 2018, è poi l'unico consesso a livello internazionale in cui si discute di Confidence Building Measures (Cbm) utili a creare fiducia e trasparenza nei rapporti degli Stati parte dell'Osce. Infatti, in seno a questa organizzazione sono stati approvati due set di Cbm: il primo nel 2013 e il secondo a marzo del 2016 e rappresentano uno dei pochi, forse l'unico framework politico di cyber diplomacy utile a mitigare il rischio di escalation politico-militare in campo cyber".

Inoltre, prosegue Martino, "non va dimenticato che nell'Osce siedono assieme due dei maggiori attori coinvolti in campo cyber, come la Russia e gli Usa. Così come ci sono anche Paesi rilevanti come quelli dell'Ue. L'ampio raggio di azione dell'organizzazione, che va da Vancouver a Vladivostok, e passa da Washington a Mosca, può essere senza dubbio un valore aggiunto. Il G7 è invece utilissimo per coinvolgere anche nazioni asiatiche come il Giappone".

(fonte: Cyber Affairs)