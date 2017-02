Cyber security, partnership tra Leonardo e IGG in Medio Oriente

Roma, 20 feb. (askanews) - Cresce la presenza di Leonardo nel Golfo con una nuova partnership nel settore della cyber security. In occasione del salone della difesa Idex, in corso in questi giorni ad Abu Dhabi, il Gruppo italiano di piazza Monte Grappa e l'International Golden Group PJSC (IGG), società emiratina attiva nel settore della difesa, hanno firmato un accordo di collaborazione strategica per offrire prodotti di cyber security nell'area. Leonardo e IGG collaboreranno alla progettazione e realizzazione di soluzioni avanzate e centri operativi di sicurezza (Security operations centres - Soc).

Il teaming agreement si propone di "integrare le soluzioni e la conoscenza del mercato offerta da IGG, che agirà in qualità di prime contractor e che già fornisce a clienti nazionali sicurezza di alto livello, con il know how allo stato dell'arte di Leonardo", si legge nella nota rilasciata dalla società italiana. La partnership strategica, che punta al lungo periodo, rientra nei piani del governo emiratino per il potenziamento della cyber security nazionale, attraverso l'individuazione di partner internazionali con i quali sviluppare soluzioni e infrastrutture all'avanguardia.

In realtà, l'esperienza di Leonardo nei Paesi del Golfo con sistemi informatici e di sicurezza cibernetica risale agli anni 90, quando è iniziata la collaborazione con una delle principali banche saudite, la Al Rajhi Bank, che l'azienda ha accompagnato nel suo percorso di digitalizzazione delle operazioni nel rispetto delle regole della finanza islamica, e continua oggi anche con sistemi per sicurezza aerea (come per la gestione e il controllo del traffico aereo civile e militare per l'aeroporto Hamad di Doha) e con sistemi di telecomunicazione e sicurezza per la rete ferroviaria nazionale degli Emirati e per la metro di Riyadh.

(Fonte: Cyber Affairs)