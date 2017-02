Cyber security, Paganini: molte differenze tra Paesi G7

Roma, 8 feb. (askanews) - Dall'incontro dell'Italia con i partner G7 tenuto la settimana scorsa, durante il quale di è discussa la prima bozza del codice di condotta internazionale sul comportamento degli Stati nel cyber spazio, "sono emerse simili esigenze dei Paesi coinvolti, ma con interpretazioni abbastanza diverse su come soddisfarle".

A dirlo a Cyber Affairs è Pierluigi Paganini, esperto di cyber security ed intelligence, security advisor di istituzioni internazionali e membro del gruppo di lavoro italiano cyber al G7.

"Il nodo centrale", spiega Paganini, "è che nel G7 siedono Paesi che, nel campo della cyber security, viaggiano a velocità diversissime. Alcuni, come Usa e Uk sono molto più che avanzati rispetto a quelli europei. Temono dunque che regole troppo vincolanti possano frenare la loro attività, che include lo sviluppo di strumenti e di tecnologie cibernetici. All'interno di questo gap ci sono poi ancora altre differenze, come nel caso dell'Italia, che deve ancora organizzarsi meglio internamente e fare investimenti seri, sia economici sia in termini di risorse umane".

Queste differenze, prosegue l'esperto, "dovrebbero dar vita a un documento che non dovrebbe contenere regole vincolanti, ma suggerimenti, comunque importanti, in linea con quanto emerge dallo scenario attuale".

In particolare, conclude Paganini, "si sono condivise le necessità di una migliore gestione dell'information sharing sulle minacce e di far fronte alla crescente minaccia data da attori governativi e non solo. Auspichiamo che questo G7 possa dunque costituire un momento di crescita serio sia per la comunità internazionale, sia per l'Italia come Paese".

(Fonte: Cyber Affairs)