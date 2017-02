Cyber security, nasce il Comitato nazionale per la ricerca

Roma, 21 feb. (askanews) - Il mondo della ricerca e dell'accademia fa 'squadra' per fronteggiare le crescenti minacce informatiche e le sfide poste dal cyber spazio. Nasce con questo obiettivo il nuovo 'Comitato nazionale per la ricerca in Cybersecurity', frutto di un accordo siglato oggi a Roma dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e dal Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica (Cini).

Il Cnr, attraverso il Dipartimento di Ingegneria, Ict e Tecnologie per Energia e Trasporti (Diitet), ha promosso un'area progettuale sulla cyber security che coinvolge più di 100 ricercatori che operano negli Istituti del Cnr presenti su tutto il territorio nazionale. Mentre il Cini consorzia 44 Università pubbliche e private riunendo, attraverso il Laboratorio Nazionale di Cyber security, più di 300 ricercatori nell'area della sicurezza cibernetica.

L'intesa, avvenuta presso la sede centrale del Cnr in piazza Aldo Moro, è stata introdotta dai saluti istituzionali dei professori Massimo Inguscio e Paolo Prinetto, rispettivamente presidenti del Cnr e del Cini. Successivamente si è svolta una presentazione dell'accordo a cura del professor Roberto Baldoni, direttore del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del Cini e coordinatore del nuovo Comitato. Dopo la firma vera e propria dell'accordo, le conclusioni sono state affidate al prefetto Alessandro Pansa, direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis).

Tra gli obiettivi del Comitato, hanno spiegato i componenti, c'è quello "di coordinare l'eccellenza nazionale della ricerca in cyber security e realizzare azioni di ricerca, a livello nazionale e internazionale, per aiutare il sistema Paese a: progettare un ecosistema nazionale che possa essere più resiliente agli attacchi cyber; fornire soluzioni per migliorare la continuità di servizio delle infrastrutture critiche, della pubblica amministrazione e delle filiere produttive nazionali strategiche; sviluppare piani di formazione per aumentare la 'workforce nazionale' in cyber security; migliorare la consapevolezza delle imprese e dei cittadini rispetto alle minacce cyber; e rendere più fitta la rete di collaborazione con organizzazioni omologhe europee e internazionali". Il lavoro di coordinamento fatto dal Comitato, si è aggiunto, "permetterà, inoltre, di mantenere e aumentare l'eccellenza scientifica Italiana in questo settore, grazie alla promozione di iniziative, nazionali e internazionali, e al continuo flusso informativo che si intende realizzare tra le università e gli istituti di ricerca, e tra il mondo della ricerca e la società nelle sue varie articolazioni".

L'iniziativa che vede protagonisti Cnr e Cini è stata formalizzata solo pochi giorni dopo l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr) di un programma nazionale per la cyber security in più fasi e l'adozione, da parte del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, di un nuovo decreto che sostituisce il Dpcm Monti del 24 gennaio 2013, che ha finora regolato l'architettura nazionale per la sicurezza cibernetica.

L'assetto del decreto semplifica e razionalizza la catena di comando, rafforzando i poteri del Cisr e della sua articolazione tecnica, ai quali è affidata la gestione politica e strategica del contrasto alla minaccia. Il compito di stabilire e coordinare le linee d'azione che dovranno portare ad assicurare i necessari livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti di interesse strategico, sia pubblici che privati, verificandone ed eliminandone le vulnerabilità è invece assegnato al direttore generale del Dis (il dipartimento vedrà inoltre collocato al suo interno il Nucleo per la sicurezza cibernetica).

Per la realizzazione di tali iniziative, si è spiegato dopo il varo del Dpcm, è previsto proprio "il coinvolgimento del mondo accademico e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di risorse di eccellenza".

Per Massimo Inguscio, "lo sviluppo delle tecnologie per la cyber security non è solo un'esigenza per la sicurezza del Paese, ma anche una grande opportunità di sviluppo. È, infatti, un settore in continua quanto veloce evoluzione. Il mercato mondiale della sicurezza informatica è destinato a crescere da 75 miliardi di dollari, valore generato nel 2015, a 170 nel 2020. Si prevede che la domanda mondiale di posti di lavoro in questo campo sarà di 6 milioni entro il 2019, con un deficit previsto di 1,5 milioni di posti. C'è ormai consapevolezza diffusa che ricerca e soggetti pubblici e privati debbano coordinarsi per fornire una risposta comune e articolata a una minaccia che mette a repentaglio la sicurezza nazionale e, altresì, consentire al Paese di sfruttare le opportunità di sviluppo connesse alla cyber security".

"Con l'attivazione del Comitato", ha illustrato Paolo Prinetto, "Cini e Cnr decidono di cooperare in modo sempre più stretto e sinergico per mettere al servizio del sistema paese le più prestigiose e significative realtà della ricerca pubblica nazionale sulla cybersecurity. Credo sia un passo strategico da parte di due organismi che, partendo dalle proprie competenze ma guardando anche oltre, indicano la sola strada percorribile dal paese per far fronte alle sfide poste dagli attacchi cyber, di natura e provenienza sempre più globali".

Roberto Baldoni, coordinatore del nuovo Comitato, ha commentato che "l'implementazione di un programma che permetta di innalzare le difese cibernetiche del nostro Paese, come richiesto dal nuovo Dpcm, ha bisogno di coinvolgere una comunità ampia che includa settore governativo, privati e ricerca. Il Comitato nazionale per la ricerca in cyber security vuole essere un elemento fondante di questa comunità coagulando le eccellenze italiane nelle università e nella ricerca pubblica per rispondere alla complessità e all'ampiezza dei problemi posti dagli attacchi cyber. Attacchi che la continua trasformazione digitale renderà sempre più pervasivi, articolati e complessi".

Il prefetto Alessandro Pansa, nel suo saluto, ha invece dichiarato: "L'accordo tra Cnr e Cini è un passo avanti ulteriore nella crescita del sistema di sicurezza nazionale. Due poli di eccellenza coopereranno con le istituzioni per mettere a disposizione degli operatori della sicurezza, e quindi del Paese, le competenze necessarie per fronteggiare le minacce dei prossimi anni che verranno dal cyber spazio".

