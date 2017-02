Cyber security, Mele: risposta più efficace e coordinata a minacce

Roma, 17 feb. (askanews) - "Da più parti si era chiesta a gran voce una semplificazione dell'architettura nazionale in materia di sicurezza cibernetica. La decisione di oggi del Cisr di spostare il Nucleo per la sicurezza cibernetica dalla competenza dell'Ufficio del Consigliere militare di Palazzo Chigi a quella del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), accorciando di fatto la catena di comando, assicura non solo quanto auspicato, ma anche un raccordo ed una costante osmosi informativa con tutte le strutture dei ministeri competenti in materia". A dirlo a Cyber Affairs è Stefano Mele, avvocato specializzato in Diritto delle Tecnologie, Privacy, Sicurezza delle Informazioni e Intelligence.

"Ciò", rileva l'esperto, "va soprattutto nella direzione di dare una risposta sempre più coordinata ed efficace alle minacce cibernetiche rilevanti per la sicurezza nazionale. Inoltre, non si può che guardare con estremo favore anche al consolidarsi del rapporto di cooperazione tra governo e mondo accademico e della ricerca teso a definire al più presto, sotto l'egida del direttore generale del Dis, le linee di azione volte ad assicurare i necessari livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche di interesse strategico".

Mele conclude dicendo che "nell'attesa di leggere il testo del nuovo programma nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, l'auspicio non può che essere quello che al settore vengano garantiti finalmente dei fondi adeguati e mirati".

(fonte: Cyber Affairs)