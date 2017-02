Cyber security, Martino: Italia ora allineata ad altri Paesi

Roma, 17 feb. (askanews) - "Il Dpcm approvato questa mattina evidenzia come le tematiche legate alla cyber security siano strettamente connesse con la sicurezza nazionale e quindi - ampliando il raggio di azione della Legge 124 del 2007 - individua nei servizi di intelligence la sede naturale anche per la difesa dello spazio cibernetico, inteso come centro nevralgico del Sistema Paese". A dirlo a Cyber Affairs è Luigi Martino, teaching and research assistant in Ict policies e cyber security all'Università di Firenze.

"Fondamentale", aggiunge l'esperto, "è stato aver aggiornato l'assetto esistente con le azioni intraprese a livello europeo con - direttiva Nis - e Nato - con azioni di difesa attiva portate avanti dal Nucleo per la sicurezza cibernetica (Nsc). Inoltre è molto positivo il ruolo riconosciuto agli attori privati specializzati nel settore delle Ict - coinvolgendo quindi l'Agid - per lo sviluppo di tecnologie Made in Italy e dell'Accademia per la diffusione della cultura della sicurezza cyber".

Si tratta, secondo Martino, di "una triangolazione che permette senza ombra di dubbio di allineare l'Italia con gli altri attori internazionali e garantire una difesa appropriata dello spazio cibernetico nazionale".

(fonte: Cyber Affairs)