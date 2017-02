Cyber security, le idee di McMaster, consigliere sicurezza Usa

Roma, 23 feb. (askanews) - McMaster - generale a tre stelle, 54 anni, e un dottorato in storia militare ottenuto all'Università della North Carolina e una laurea all'accademia militare di West Point - è un fervido sostenitore della necessità di riorganizzare le Forze armate statunitensi per affrontare le moderne minacce come la guerra informatica. Una visione che ben si concilia con quella del segretario alla Difesa, James Mattis, che proprio la scorsa settimana ha chiesto al Pentagono di sviluppare un piano per migliorare il supporto delle operazioni informatiche e la gestione delle informazioni. La sua opinione, sostengono gli esperti, verrà presa in forte considerazione: McMaster è un veterano di guerra e decorato in combattimento, ha un animo indipendente e nel 2014, Time lo nominò tra le 100 persone più influenti al mondo, chiamandolo "l'architetto del futuro esercito statunitense".

Parlando a maggio scorso presso il think tank americano Center for Strategic and International Studies (Csis), McMaster identificò in Cina, Russia, Iran e in parte Corea del Nord le principali potenze cyber da tenere sott'occhio per difendere gli interessi americani. In particolare Pechino che, sottolineò, "attua una sofisticata strategia che coinvolge gli attacchi informatici e la guerra dell'informazione" con l'obiettivo di "minare l'ordine economico post Seconda guerra mondiale nella regione asiatica". Ma anche Mosca, nei confronti della quale gli Usa "sono vulnerabili" nei campi di "guerra cibernetica ed elettronica". Spinto dalla preoccupazione dei tagli al personale e all'equipaggiamento, McMaster aveva già avvertito ad aprile il Senato sui rischi che avrebbe comportato abbassare la guardia.

"Russia, Cina, & co.", disse, "sono sempre più in grado di condurre attacchi elettronici e informatici per intasare o hackerare le reti wireless su cui si basano le forze Usa. Anche se la forza aerea o l'artiglieria è disponibile, potrebbe non essere in grado di comunicare e di trasmettere le coordinate per colpire". L'abilità di Mosca di "spegnere le reti ucraine "è stato un vero e proprio campanello d'allarme", evidenziò.

Interrogato invece dal Csis su cosa dovessero fare le Forze armate americane statunitensi per fronteggiare le minacce informatiche e per rendere al meglio in questo settore, McMaster disse che "c'è bisogno di forze", anche piccole, "che si possano dispiegare rapidamente per poi passare rapidamente alle operazioni", ma, al tempo stesso, "che siano in grado di mantenere le comunicazioni in ambienti informatici-elettromagnetici congestionati e contesi".

Secondo l'alto ufficiale, "è importante che chi ha un ruolo guida sia a conoscenza delle nuove minacce" e "molti sono già preparati", ma "è fondamentale anche la partnership con le Accademie e le università" che "stanno già sfornando giovani capaci e competenti" in questo specifico ambito di sicurezza. "Si stanno compiendo grandi sforzi", disse, "per reclutare nuovi elementi in campo cibernetico".

"Tutti", aggiunse, "vogliono concentrarsi sulla fase offensiva", ma "uno degli aspetti chiave sarà come assicurare la riuscita di una missione" tenendo conto della possibilità di subire un attacco cyber. Addentrandosi nel concetto di cyber difesa, McMaster rimarcò al Csis che "la tecnologia deve anticipare le contromisure nemiche" e "deve essere capace di degradarle con grazia", senza fare troppo rumore. Contemporaneamente, secondo il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale, "va ridotta la dipendenza da alcuni sistemi che se colpiti potrebbero causare scenari catastrofici, implementandone di nuovi in modo da avere ridondanza di opzioni e continuare a operare anche in caso di attacco". Gli Usa, spiegò il generale, "fanno ora affidamento su sistemi di trasmissione multidirezionali ad alta potenza", mentre dovrebbero "fare un salto verso un sistema fondamentalmente diverso, con reti che consentano di combattere anche in caso di interruzione dei servizi in modo più semplice".

A uno di questi progetti lavora la Defense advanced research projects agency (Darpa), l'agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare, che sta sviluppando, nell'ambito del programma Secure Handhelds on Assured Resilient networks at the tactical Edge (Share), una tecnologia per inviare in modo sicuro dati su reti non sicure che affronterà il problema della condivisione di dati classificati su reti tattiche congestionate.

Tutto ciò, rilevò McMaster, "sta portando a ridare enfasi a tecniche e procedure come deception e dispersione. Molti nostri nemici sono diventati sempre più sfuggenti e per questo noi siamo diventati quasi trasparenti ad alcuni di loro che possiedono determinate capacità". Per il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca è anche indispensabile "ridurre la superficie vulnerabile ad attacchi informatici ostili", attraverso "un accesso affidabile al cloud".

