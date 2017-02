Cyber security, Giustozzi: così organizzazione più snella

Roma, 17 feb. (askanews) - "Con il Dpcm approvato questa mattina, che abroga il precedente analogo Dpcm del 24 gennaio 2013 (il cosiddetto Decreto Monti), l'architettura che l'Italia si era data per la difesa dello spazio cibernetico nazionale viene riorganizzata e razionalizzata". È l'analisi di Corrado Giustozzi, esperto di sicurezza cibernetica presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) per lo sviluppo del Cert della Pubblica Amministrazione e membro del Permanent Stakeholders' Group dell'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza delle Reti e delle Informazioni (Enisa).

"L'organismo principale, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (Cisr)", prosegue Giustozzi, "viene rafforzato nel suo ruolo e nei suoi poteri anche in conseguenza di quanto già stabilito nella legge 11 dicembre 2015 n. 198. In particolare, al Cisr viene assegnata la facoltà di emanare direttive al fine di innalzare il livello della sicurezza informatica del Paese, avvalendosi a tal fine del supporto del cosiddetto Cisr Tecnico e del Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza (Dis). Scompaiono pertanto sia il Comitato Scientifico sia il cosiddetto Nisp, strutture tecniche precedentemente poste a supporto del Cisr, ma effettivamente ridondanti, per lasciare il posto ad un'organizzazione più snella".

Cuore operativo dell'architettura, aggiunge l'esperto, "è ancora il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica (Nsc), composto da rappresentanti dei ministeri principali, delle agenzie di intelligence, del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per l'Italia digitale. A differenza di prima, però, il Nsc è adesso posto alle dipendenze del Dis e non più dell'Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio. Il Nsc può inoltre avvalersi, ad esempio in caso di risposta ad una crisi, del supporto di tutti i Cert previsti nel quadro strategico nazionale".

Nella nuova architettura, conclude Giustozzi, "l'Agid viene chiamata ad assumere un ruolo più incisivo di quanto non avesse in passato, ed è inoltre posto maggiore accento sulla cooperazione tra i ministeri chiave, ma anche tra le strutture di sicurezza e gli operatori privati, il mondo accademico e quello della ricerca. Il governo strategico dell'architettura è infine assegnato al Dis, che attraverso il suo Direttore Generale ha il compito di definire le linee di azione per la crescita ed il rafforzamento delle capacità difensive e preventive del sistema Paese".

(fonte: Cyber Affairs)