Cyber security, De Felice (Anra): Imprese ancora impreparate

Roma, 8 feb. (askanews) - Cresce tra le imprese la consapevolezza del rischio cyber, ma è anche in forte aumento la fragilità delle aziende di fronte a queste tipologie di minaccia. Lo dicono le indagini più recenti sul tema cyber security, dalle quali, commenta in una nota Alessandro De Felice, presidente di Anra (Associazione nazionale dei risk manager e responsabili assicurazioni aziendali), "emerge il dato inequivocabile che solo una grande azienda su due ha un manager per la gestione della sicurezza informatica. E addirittura solo un'impresa su sei dispone di un piano pluriennale di difesa con riferimenti al piano industriale, anche se questo numero arriva al 58% tra le grandi società quotate. Troppo spesso manca una cabina di regia che organizzi difese efficaci in un'ottica di medio-lungo periodo e le sottoscrizioni delle polizze assicurative contro i cyber rischi e i danni causati a terzi sono ancora basse, in quanto vengono siglate solo da un'impresa italiana su sette. Un quadro questo che mostra come la cultura del rischio cyber sia ancora troppo lacunosa".

"Uno strumento interessante, che anche le imprese dovrebbe osservare, è quello che sta mettendo a punto il Team per la Trasformazione Digitale del Governo Italiano", aggiunge De Felice. "Sta per essere pubblicata", continua, "una policy di responsible disclosure nazionale, che sarà fondamentale per la Pubblica amministrazione per comunicare con la comunità italiana e internazionale di ethical hacker, i cosiddetti hacker buoni. Inoltre, la PA potrà in questo modo agevolare la rapida risoluzione dei problemi di sicurezza e minimizzare i rischi per i dati personali dei cittadini".

(Fonte: Cyber Affairs)