Cyber security, Colajanni: bene aggiornare Dpcm Monti

Roma, 25 gen. (askanews) - "Rivedere il Dcpm Monti del 2013 con correzioni ad hoc o con un nuovo testo è positivo in quanto vi è da rafforzare soprattutto il piano attuativo. Inoltre, il mondo cyber evolve rapidamente e una rivisitazione è sempre auspicabile nel momento in cui vi sono significativi cambi di contesto, come testimoniano i recenti fatti di cronaca internazionale come le elezioni americane ma anche domestici, come il caso EyePyramid". A dirlo a Cyber Affairs è il professor Michele Colajanni, docente del Dipartimento di Ingegneria 'Enzo Ferrari' dell'Università di Modena e Reggio Emilia, commentando quanto annunciato ieri dal primo ministro Paolo Gentiloni nella sua audizione davanti al Copasir.

"Se c'era qualcosa che andava meglio definita nel precedente decreto e che spero possa essere inclusa", rileva Colajanni, "è una definizione chiara dell'ambito di contrasto ai cyber attacchi sia reattiva sia preventiva. La recente direttiva europea Nis, che andrà applicata pienamente nel 2018, punta molto su questo aspetto".

"Auspico che la nuova struttura, nucleo o quel che sarà", aggiunge il professore dell'Unimore, "possa integrare attività di coordinamento con ambiti operativi diretti e indiretti, e per farlo avrà bisogno del giusto mix di tecnici, militari e uomini dell'intelligence e delle forze dell'ordine, ma anche di un supporto politico, senza dimenticare la magistratura".

Il nome di Colajanni, assieme ad altri, era più volte stato identificato nei mesi scorsi come quello di chi avrebbe potuto guidare un organismo di questo genere. Ma per il docente "l'Italia non è un Paese per cyber zar sul modello americano. In momenti di crisi e, se qualcuno non se ne fosse accorto, siamo in una situazione critica, serve collegialità. In questo senso, affidare poteri di controllo al Dis (il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ndr), che dovrebbe raccogliere le competenze del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica oggi incardinato nell'Ufficio del Consigliere militare di Palazzo Chigi, e rafforzare il ruolo del Cisr (il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ndr) può essere una buona soluzione per rendere più efficiente il sistema.

"La riforma", conclude Colajanni, "sarà vincente solo se riuscirà a rendere tutti i soggetti interessati parimenti coinvolti e responsabili. Per farlo potrà adottare diverse soluzioni sul piano strutturale, ma dovrà comunque avvalersi di competenze trasversali e specifiche, anche con contributi del mondo privato. La cyber security, così come la sicurezza in generale, è un affare complesso che ha bisogno di persone adatte a gestire la normale operatività e le situazioni di emergenza".

(Fonte: Cyber Affairs)