Cyber, Mele: Riforma Gentiloni va in giusta direzione

Roma, 25 gen. (askanews) - "Se è vero che i dettagli del nuovo Dpcm sono finora pochissimi ed è quindi ancora molto difficile dare un giudizio tecnico nel merito, non si può non accogliere con estremo favore l'impegno concreto che il primo ministro Paolo Gentiloni sta profondendo verso questo ormai imprescindibile settore. Da tempo, infatti, si cerca di porre in evidenza la necessità che venga creata una struttura di vertice che funga da raccordo, coordinamento e indirizzo politico-strategico per il settore della sicurezza cibernetica". A dirlo a Cyber Affairs è Stefano Mele, avvocato specializzato in Diritto delle Tecnologie, Privacy, Sicurezza delle Informazioni e Intelligence.

"Se le notizie dovessero essere confermate, quindi", sottolinea, "non si può che accogliere positivamente questa scelta, a maggior ragione perché pone correttamente questa struttura al più alto vertice politico strategico, ovvero la presidenza del Consiglio, continuando a garantire al Cisr (Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, ndr) quel ruolo strategico anche per il settore della cyber security che sempre più lo avvicina ad un vero e proprio Consiglio per la Sicurezza Nazionale".

Già allo stato attuale, aggiunge l'esperto, "il Dis (Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza) è uno dei due attori principali - insieme al Ministero della Difesa - che ha in mano de facto la gestione della sicurezza cibernetica sul piano nazionale e in questi anni ha dimostrato di svolgere questo lavoro in maniera eccellente, soprattutto considerati i ristretti mezzi economici a disposizione. Anche una semplice lettura delle 'Relazioni sulla politica dell'Informazione per la Sicurezza', che annualmente a febbraio vengono presentate al Parlamento, non possono che confermare quanto seriamente il nostro Comparto Intelligence abbia da tempo preso in considerazione questa minaccia. Ciò che davvero sembra mancare al momento, allora, è un serio investimento economico da parte del governo italiano a supporto di questa struttura e del sistema che si verrà presto a creare. Infatti, i 150 milioni di euro già investiti possono davvero essere considerati una piccola goccia in mezzo al mare. Veloci raffronti con altri governi nel nostro quadrante strategico evidenziano, infatti, cifre ben più rilevanti e soprattutto in costante crescita, come ad esempio il miliardo di euro in 3 anni previsto dal governo francese nella sua strategia del 2015, o i 1,9 miliardi di sterline del Regno Unito spalmati su 5 anni".

Per il legale "ben vengano, allora, queste nuove azioni del governo volte ad organizzare e migliorare la preparazione dell'Italia in questo settore, ma, ancora una volta, occorre fare davvero sul serio soprattutto sul piano degli investimenti, perché, in fondo, anche la migliore macchina per correre ha sempre bisogno di benzina".

"Con il precedente Decreto del 2013 l'Italia ha imboccato la strada giusta. Ora, però - conclude Mele -, è davvero tempo di accelerare e investire seriamente sulla sicurezza cibernetica. Farlo, infatti, significa investire sulla crescita economica, sulla sicurezza nazionale e del know-how delle nostre imprese, sul ruolo internazionale dell'Italia di oggi e del prossimo futuro".

