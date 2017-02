Cuozzo (Aspisec): Dpcm cyber passo in avanti

Roma, 20 feb. (askanews) - "Il nuovo Dpcm Gentiloni va nella strada direzione al fine di dotare l'apparato di sicurezza governativo di un sistema di protezione informatico autonomo e dedicato". A dirlo a Cyber Affairs è Gianni Cuozzo, fondatore e ceo della società italiana di intelligence cyber security Aspisec.

"La linea ideale nel lungo periodo", rileva l'esperto, "è quella tracciata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi d'informazione della Francia, l'Anssi, ma la mossa del governo italiano è sicuramente un ottimo punto di partenza. I tempi serrati dettati dall'adeguamento alla direttiva europea Nis impongono a questa riorganizzazione di marciare dritta. Serve una spinta su un forte partenariato pubblico-privato, con l'obiettivo di fare sistema fra tutti gli stakeholder del dominio cyber e così poter affrontare meglio le impegnative sfide che ci attendono".

Secondo Cuozzo, è inoltre "auspicabile anche una maggior proiezione da parte degli enti governativi al mondo della sicurezza 'made in Italy'. Il Paese può e deve offrire soluzioni all'avanguardia di produzione nazionale e gestibili a livello italiano. Si tratta di un fattore importante per non vedere esposto il nostro sistema di sicurezza nazionale ad alterazioni esterne del mercato e dei prodotti. In questo ambito ci aspettiamo dal governo un maggiore coinvolgimento delle realtà italiane della cyber security a tutti i livelli".

(Fonte: Cyber Affairs)