Carrai: pirati del web potranno aggredirci anche con i droni

Roma, 11 gen. (askanews) - Per proteggerci dal cybercrime "va creata una vera e propria task force che faccia 'assessment' sugli apparati informatici dei potenziali bersagli strategici e poi faccia dei piani di 'remediation' utilizzando le migliori tecnologie. In tre parole: codificazione di comportamenti, prevenzione e risoluzione". Lo afferma in una intervista alla Stampa Marco Carrai, in predicato per diventare, ai tempi di Renzi premier, il suo consigliere per la cyber security. Ma non se ne fece di nulla.

"Il fatto grave - spiega - è che i comportamenti sociali non si siano adeguati all'aspetto negativo dell'interconnessione. Siamo arcaici e inconsapevoli. Il diario segreto veniva con noi, il cloud sta in un server. Se mi portano via il cellulare lo vedo se mi rubano i dati dentro no". Insomma, conclude, "credo di non svelare un segreto se dico che tutte le automobili capaci di guidare da sole sono state sistematicamente hackerate e mandate a sbattere. Immagina cosa potrà succedere senza un'adeguata sicurezza quando avremo i droni sopra le nostre teste?".