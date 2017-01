Card. Ravasi e il cybercrime: le mie pecore ascoltano la mia voce

Città del Vaticano, 11 gen. (askanews) - Usa l'understatement, oltre ad una punta di ironia, il cardinale Gianfranco Ravasi, tra le numerose personalità che sarebbero state spiate dagli hacker ora al centro dell'inchiesta sul cybercrime. Su Twitter, il porporato, si è limitato a pubblicare, questa mattina, un passaggio del Vangelo di Giovanni: "Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, io le conosco ed esse mi seguono". Nessun riferimento, neppure velato, alla vicenda che apre le pagine di tutti i giornali italiani, eppure non ci potrebbe essere versetto più adatto per spiegare che sono "le pecore", ossia il gregge dei fedeli, a poter "ascoltare" la "voce" del potere, non altri e, soprattutto, non con metodi criminali.

Il presidente del pontificio consiglio per la Cultura, del resto, si è detto "esterrefatto" delle rivelazioni che ha appreso ieri dai siti internet, in un commento pubblicato oggi dal Corriere della sera, aggiungendo: "Al massimo possono aver letto qualche benedizione, o testi di esegesi...".