Captatori informatici, proposta di legge di Civici e Innovatori

Roma, 31 gen. (askanews) - Dare alle forze dell'ordine e alla magistratura uno strumento efficace per contrastare il terrorismo e le mafie, garantendo il rispetto delle garanzie costituzionali e la celebrazione di un giusto processo. È questo l'obiettivo di una proposta di legge presentata oggi alla Camera dal gruppo Civici e Innovatori che punta a disciplinare l'uso dei captatori informatici legali.

Alla presentazione della proposta hanno preso parte il suo primo firmatario, il deputato Stefano Quintarelli; il capogruppo di Civici e Innovatori Giovanni Monchiero; il presidente della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio Andrea Mazziotti; e il questore della Camera Stefano Dambruoso. La magistratura - si è detto durante la conferenza - ha disposto da diversi anni 'captazioni da remoto' di dati e intercettazioni vocali tra presenti - anche itineranti - o, secondo una terminologia più imprecisa ma diffusa, 'perquisizioni informatiche a distanza'. Ciò avviene attraverso l'installazione e l'uso, su dispositivi dell'utente (cellulare, tablet, computer) e all'insaputa dell'utente stesso, di software occulti (i cosiddetti 'cavalli di troia' informatici) per raccogliere prove per le indagini.

Questo strumento investigativo, hanno ricordato i presenti, è considerato imprescindibile per contrastare alcune forme di criminalità, anche transnazionale, che fanno un uso sistematico ed elaborato di questi strumenti informatici e telematici, altrimenti in grado di vanificare le indagini. Ma "se, da un lato, è certamente utile per il contrasto alla criminalità poter disporre di questo tipo di strumenti - ha sottolineato Stefano Quintarelli, tra i pionieri nell'introduzione di Internet in Italia - dall'altro ciò deve avvenire nel rispetto delle garanzie costituzionali, con una regolamentazione che ne definisca puntualmente criteri di ammissibilità e modalità operative e tecniche". Ad oggi, ha spiegato il deputato, "il nostro codice di procedura penale non contiene una specifica regolamentazione di tale mezzo di ricerca della prova, particolarmente insidioso, suscettibile di determinare significative limitazioni ai diritti fondamentali" dei cittadini interessati.

Ne consegue, per i proponenti della misura, che l'uso di questi strumenti imponga una "approfondita riflessione circa gli aspetti di compatibilità costituzionale". La proposta di legge, confermando la legittimità dell'intercettazione vocale tra presenti ed itinerante, punta inoltre a segmentare le funzionalità degli strumenti di osservazione e acquisizione da remoto, adeguando tutta la disciplina al relativo grado di invasività e al rispetto delle opportune garanzie

Con la proposta, l'uso di questi strumenti viene infatti introdotto come un nuovo mezzo di ricerca della prova (utilizzabile solo qualora si procede per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso e terroristico) denominato 'osservazione e acquisizione da remoto', necessitante l'autorizzazione del Gip che può essere concessa solo nel caso l'utilizzo sia necessario per la prosecuzione delle indagini, e quando risultano inadeguati altri mezzi di indagine".

Il testo prevede la possibilità di una sorta di 'pedinamento digitale' attivando le funzioni di acquisizione della posizione geografica del dispositivo, intercettazioni di traffico vocale ricondotte alle intercettazioni telefoniche e registrazioni audio/video ricondotte alle intercettazioni tra presenti. Vengono previste garanzie specifiche relative a strumenti e procedure, quali l'autorizzazione del Pm e convalida Gip, la disciplina delle esecuzioni delle intercettazioni (presupposti, stralcio, esecuzioni, verbali, conservazione), segmentazione delle attività da effettuare (acquisizione dati, intercettazione ambientale, acquisizione posizione, acquisizione flussi comunicazione dati e voce), la conservazione dei dati presso la Procura, la verbalizzazione immodificabile dei procedimenti adottati, l'effettuazione da parte di personale di Pg e tutela della loro privacy e identità.

E oltre a regolamentare l'uso dei captatori da remoto, la proposta di Civici e Innovatori stabilisce un aumento delle pene nei casi in cui questi strumenti vengano utilizzati: per scopi criminali; causino danni alla sicurezza nazionale e alle infrastrutture critiche del Paese; o quando l'intrusione informatica avvenga al fine di trattare illecitamente dati personali sensibili o giudiziari, o comunque se a seguito dell'intrusione informatica tali dati vengano diffusi illecitamente.

Per Monchiero, la proposta "disciplina meglio l'intervento di chi usa questi strumenti" e "incrementa le pene per l'uso improprio delle informazioni raccolte". "Si è lavorato - ha commentato Mazziotti - su casi concreti coinvolgendo tutti, con l'obiettivo di tutelare la privacy, ma allo stesso tempo punire i reati". La proposta è stata elaborata nel corso del 2015 e del 2016 con un lavoro coordinato da un gruppo di cinque esperti giuridici e tecnologici che hanno collaborato con parlamentari del gruppo Civici e Innovatori e che ha visto l'interazione con oltre 40 esperti appartenenti a forze dell'ordine, magistratura, accademia e movimenti di difesa dei diritti civili. "Quanto fatto - ha rimarcato ancora Mazziotti - è un giusto bilanciamento, un modello su come legiferare. Credo che il metodo adottato sia quello giusto. Non è un provvedimento pensato sotto la spinta mediatica di avvenimenti, che pure ci sono stati, ma si basa su una ricerca approfondita".

"È importante - ha aggiunto Dambruoso - che vi sia una partecipazione politica su questi temi. Per realizzare questo progetto di legge ci siamo confrontati con tutti gli operatori attivi del settore, comprese polizia e magistratura".

