"No alla violenza, no alle minacce, no allo stalking"

Roma, 21 feb. (askanews) - "Al fianco di Bebe Vio campionessa nella vita prima che nello sport. No alla violenza, no alle minacce, no allo stalking, sì alla difesa delle dignità delle donne". Lo scrive su twitter la presidente dei senatori di Area popolare Ncd-Centristi per l'Europa, Laura Bianconi.