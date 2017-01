Bertorotta (M5s): cyberspionaggio strano, coinvolge anche Carrai

Roma, 11 gen. (askanews) - "La vicenda del cyber spionaggio alle più alte cariche dello Stato non è probabilmente così lineare come sembra emergere dai racconti dei giornali. In effetti è difficile credere che una maratoneta e il fratello ingegnere siano i responsabili del monitoraggio delle conversazioni di decine di alte cariche dello Stato, senza che ci sia dietro uno o più mandanti. Che interesse avevano a spiare i due fratelli? Chi li pagava per le informazioni raccolte?", Lo scrive in un post su Facebook la senatrice del M5s Ornella Bertorotta.

"Domande legittime a cui però si aggiungono strane coincidenze - prosegue -. La prima è che il fratello gemello di Renzi, Marco Carrai, interviene con una tempistica impressionante sul tema della cyber sicurezza, sulla stampa, per chiedere che 'lo Stato ci difenda dal cyber spionaggio'. Marco Carrai si occupa di questi temi, anzi è un esperto visto che nel 2012 Carrai assunse diversi hacker di Anonymous che erano stati indagati per aver violato diversi siti istituzionali e politici, tra cui il blog di Beppe Grillo - spiega Bertorotta -. Riassumendo, il migliore amico di Renzi si occupa di cyber sicurezza, ieri siamo venuti a conoscenza dello spionaggio delle più alte cariche dello Stato".

"Un'altra strana casualità è che capo della Polizia postale, ovvero chi ha scoperto lo spionaggio, è stato subito rimosso, mentre Carrai a tempo record chiede che lo Stato si occupi di Cyber sicurezza. Non trovate che ci sia qualcosa di strano in tutta questa storia?", conclude.