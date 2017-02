Bebe Vio, Verini (Pd): solidarietà e stima per scelta di denunciare

Roma, 21 feb. (askanews) - "Piena solidarietà all'atleta Bebe Vio, oggetto di vili insulti via Facebook. Bebe Vio, esempio di vita e di coraggio per tutti, ma proprio tutti, ha il pieno sostegno di tutti i cittadini democratici e la nostra stima per aver scelto di denunciare le molestie che le vengono rivolte in rete. Alla Camera stiamo discutendo il ddl sul Cyberbullismo ed è nostra opinione che occorrano norme stringenti e severe per colpire quei comportamenti che usano internet non come spazio di conoscenza e comunicazione ma per esprime odio e violenza". Così Walter Verini, capogruppo Pd nella commissione Giustizia della Camera dove è in discussione, congiuntamente alla commissione Affari sociali, il ddl sul Cyberbullismo.