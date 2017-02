Attacchi informatici, occhio ai CV che arrivano in mail

Roma, 3 feb. (askanews) - Semplice, con un formato conosciuto e spesso credibile, un Curriculum Vitae arrivato via mail può diventare una pericolosissima esca per finalizzare cyber attacchi. Lo scenario delle minacce informatiche è infatti più mirato, sofisticato e mutevole che mai, tanto che oggi risulta addirittura solo capire quali siano le minacce più pericolose.

Tra queste c'è senza dubbio la minaccia APT (Advanced Persistent Threat), una modalità del cybercrime che realizza attacchi nei quali anche i CV sono usati appunto come esca. Lo sottolinea il primo appuntamento di un nuovo strumento pensato da Barracuda Networks per la protezione delle aziende da minacce vecchie e nuove, una rubrica mensile del suo blog intitolata Threat Spotlight, con l'obiettivo di presentare una minaccia al mese, esaminandola in profondità per capire cosa faccia, quali siano gli obiettivi e, soprattutto per fornire consigli su quali azioni intraprendere nel caso di attacco.

In sintesi come colpisce APT e come prevenire l'attacco? A fine 2016, nelI'arco di tempo di due settimane, un'azienda cliente di Barracuda ha ricevuto cinque CV contenenti una APT. Cinque possono sembrare pochi, ma solo fino a quando non ci si rende conto che ne basta uno per compromettere la credibilità, bloccare la rete o perdere grosse somme di denaro.

I CV erano tutti file .doc contenenti una macro malevola. All'apertura del file la macro faceva un'operazione molto pericolosa: scaricava ed eseguiva uno script visual basic, importava e lanciava funzioni esterne dal web, creava una shell e si connetteva a un server remoto cercando di eludere l'antivirus presente nel computer.

Ogni attacco aveva origine da una mail diversa e ognuna era inviata a un diverso dipendente. Due di questi erano assistenti amministrativi, uno era un contabile e gli altri due degli affari generali. Ciò segue uno schema noto, in cui gli hacker non devono necessariamente raggiungere account sensibili come i top manager o qualcuno dell'IT. Essi cercano piuttosto di colpire l'anello debole in termini di sicurezza e un utente inconsapevole si presta allo scopo. Dopo avere infettato un account o un endpoint, essi tipicamente procedono a infettare dall'interno il resto dell'organizzazione.

Esistono tipicamente due modi di operare: dopo avere infettato un account (ad esempio mediante il CV) una nuova minaccia viene inviata a un'altra persona usando la sua email; un account viene infettato e per suo tramite si individua chi in azienda si occupa di bonifici, fatture ecc. Queste informazioni sono quindi utilizzate per lanciare un attacco phishing mirato.

Le email avevano uno stile amichevole ed erano scritte in modo da sembrare inviate da un dipendente che chiede a un altro collega un parere su un CV. In tutti i casi, le email sono state aperte dai destinatari perché ritenevano fosse un normale CV inviato per visione proprio a loro.

Questa minaccia sottolinea l'importanza di seguire sempre una serie di best practice quando si tratta con le email. Ad esempio non cliccare mai sui link. Se necessario digitate l'URL direttamente nel browser. Poi non vanno mai aperti allegati sospetti, anche se provengono da persone di cui vi fidate. Ancora, gli antivirus vanno sempre mantenuti aggiornati, insieme a patch e altro software. Infine non vanno mai rivelate informazioni sensibili - personali o aziendali - nelle mail e se non si ha la sicurezza che una mail sia legittima, va effettuata una verifica contattando l'azienda o la persona al telefono, o mediante altre comunicazioni legittime che sono state già ricevute in precedenza da quell'azienda.

Una volta che gli utenti finali sono stati formati a seguire tali precauzioni, programmi continui di aggiornamento potrebbero servire a rinforzarle e trasformarle in consuetudine.