"Volevo diventare supereroe", romanzo tra mito e sogni svaniti

Roma, 4 gen. (askanews) - Il mito del supereroe è infranto in Stefano, la vita non è stata clemente con lui. I suoi sogni, svaniti, anche quelli matrimoniali. Un incontro è fatale in un viaggio. L'amore di un bambino, di una donna, un amico stravolgeranno ancora la sua vita, ma lo aiuteranno a credere di nuovo nel suo mito. E' questa, in estrema sintesi, la storia che l'esordiente Paolo Suriano, ex fotoreporter di 56 anni, racconta nel romanzo "Volevo diventare Supereroe" (autopubblicato, acquistabile su Amazon.it sia in versione cartacea che digitale).

Volare come i supereroi non è possibile, eppure Stefano a 44 anni vive ancorato a questo mito: è il suo modo d'affrontare le difficoltà come il ritiro in clausura della moglie e le crisi di panico. Lo aiutano però alcune figure: il cane Sapone, l'amico Norberto a Genova, e sin dall'infanzia il nonno che gli appare in sogno. Durante un viaggio in corriera - si legge nella sinossi - conosce i Grisi, la famiglia di Teo, bimbo sensibile patito di fumetti come lui. Due anni dopo se li ritrova vicini di casa, trasferiti proprio nel suo condominio a Roma, vicino al Colosseo. Da allora allaccia un legame con loro, ma quando il marito Luca s'invaghisce d'una fotografa inglese, sua moglie Marta entra in crisi e si confida con lui, avviando una insana storia d'amore. A subire le tensioni è il piccolo Teo, che si rifugia sempre più nel suo fantastico mondo a fumetti. Tra lui e Stefano si sviluppa un rapporto quasi paterno, mentre il protagonista grazie a nonna Elvira si sente di nuovo nipote, dopo tanti anni.

Con Luca, padre di Teo, instaura un'amicizia fraterna mista ad estrema rivalità, al culmine quando si contendono la stessa donna e l'affetto del ragazzino. Luca discutendo con Marta aggredisce Elvira, la quale finisce in ospedale. Poi appena fuggito a Londra dalla sua amante, ha un incidente in taxi. Stefano forma una nuova famiglia con Marta, Teo e la nonna. Ma proprio quando ha ottenuto l'amore d'una donna e di un "figlio", si sente ancora scontento e riparte in cerca del senso della propria esistenza...