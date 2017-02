Vessicchio presenta suo libro: "La musica fa crescere i pomodori"

Roma, 16 feb. (askanews) - All'Euroma 2, il grande centro commerciale all'Eur a Roma, è in programma un weekend di incontri letterari: sabato 18 alle 17 Michele Piacentini presenterà la sua appassionante biografia del grandissimo cantautore Luigi Tenco (edizioni Imprimatur), un tributo a cinquant'anni dalla scomparsa di uno dei simboli della musica italiana; domenica 19, alle 18, il Maestro Peppe Vessicchio presenterà invece il suo libro "La musica fa crescere i pomodori. Il suono, le piante e Mozart: la mia vita in ascolto dell'armonia naturale" (edito da Rizzoli), in compagnia del popolare conduttore radio-televisivo Rudy Zerbi.

Il libro di Vessicchio nasce dalle conversazioni del Maestro con Angelo Carotenuto, un saggio pop autobiografico ricco, profondo e divertente sul talento, sulla passione e la capacità di trasferirla, sulla cura e sugli effetti straordinari dell'armonia nelle nostre vite.

Gli appuntamenti si terranno entrambi in Galleria, presso il Caffè Roma; alla libreria Arion Gruppo Feltrinelli di Euroma 2 gli autori saranno a disposizione del pubblico per firmare le copie.

Prosegue, intanto, Euroma2 Music Talent Show, il grande contest musicale rivolto ad artisti emergenti che, dal 4 al 19 febbraio, vede alternarsi sui 5 palchi tantissimi cantanti, band e scuole di musica. Gli otto finalisti, decretati attraverso il gradimento dei video autoprodotti pubblicati sul canale Youtube dell'evento, parteciperanno alla giornata di premiazione del 28 febbraio.