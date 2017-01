Roma, una mostra fotografica sui migranti sbarcati a Crotone

Roma, 10 gen. (askanews) - I volti dei migranti richiedenti asilo sbarcati a Crotone - assistiti da Intersos - in una mostra fotografica al Quirinetta di Roma. Il fotografo Matteo Casilli ha puntato il suo obiettivo sulle loro storie, rivestendo di dignità le loro vite distrutte da violenze e guerre. Maschi, giovani e soli, molti dei quali hanno compiuto un viaggio estenuante e pericoloso, seguendo rotte che attraversano il deserto del Sahara per arrivare sulle coste libiche o tunisine in attesa di imbarcarsi per l'Italia.

Poi l'arrivo a Crotone, tra le prime città d'Italia per rilascio di permessi di soggiorno, dove il fotografo Matteo Casilli ha puntato il suo obiettivo sui loro volti per il progetto "Humans", una rassegna fotografica dedicata ai migranti richiedenti asilo che hanno trovato riparo a ridosso dei binari della stazione ferroviaria della città, diventata da anni abituale ricovero per chi non trova spazio nelle strutture di accoglienza. Persone costrette a vivere in condizioni degradanti e inaccettabili, ma allo stesso tempo portatrici di una dignità, di una passione, di un orgoglio, di un'identità da raccontare e difendere.

Le foto di "Humans" saranno esibite negli spazi del Social Bar del Quirinetta di Roma dalle ore 21 di giovedì 12 gennaio. Alle 22 seguirà un concerto a favore di Intersos di Sandro Joyeux, a Roma per una nuova tappa del suo tour "Migrant".