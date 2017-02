Roma, sabato 25 febbraio a Villa Aldobrandeschi Wedding Gala Party

Per sostenere la Lega italiana per la lotta contro i tumori

Roma, 23 feb. (askanews) - Nella splendida cornice di Villa Aldobrandeschi, a Roma, esperti di banqueting, floral designer, fotografi e video maker, stylist, designer e musicisti, light designer, wedding planner e make up artist, event e location manager, si ritroveranno tutti insieme per rappresentare il settore "For Wedding", raccontare che dietro al "giorno più bello della vita di una coppia", c'è un mondo di servizi che rende quel giorno indimenticabile e, soprattutto, per sostenere l'impegno della LILT Roma (lega italiana per la lotta contro i tumori).

In un connubio inedito - informa una nota - i professionisti del settore Wedding sposeranno con la loro presenza la causa dell'importante battaglia per la prevenzione del tumore al seno, invitando i futuri sposi prossimi al matrimonio ad effettuare quei controlli che valgono la salute e "una vita di coppia più serena", sottolineare l'importanza della prevenzione all'interno della famiglia.

Al Wedding Gala Party, che si svolgerà sabato 25 febbraio, gli invitati parteciperanno indossando un elegante dress code nero e una maschera per coprire gli occhi, in pieno Carnival mood. Si prevedono inoltre come testimonial d'eccezione, la principessa Conny Caracciolo e l'attrice e ballerina, Fatima Scialdone, direttrice dell'Associazione culturale Tango Eventi che coinvolgerà gli ospiti nell'Abbraccio universale del tango, una performance sulle note del classico ballo argentino, accompagnata dal gruppo "Viajeros de los abrazos".