Roma, aperta sotto le feste la mostra con le sculture dei Lego

"The Art of the brick" fino al 26 febbraio all'Auditorium Expo

Roma, 23 dic. (askanews) - "The Art of the Brick", la mostra con oltre oltre settanta sculture d'arte create con più di un milione di mattoncini Lego, resterà aperta anche durante tutto il periodo delle feste natalizie - compreso Natale, S.Stefano, Capodanno e l'Epifania - nello spazio Auditorium Expo dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Dopo l'incredibile successo di pubblico dello scorso anno, con oltre 120.000 presenze, Roma ospita nuovamente le opere dell'artista statunitense Nathan Sawaya. Una mostra che la Cnn ha definito una delle dieci mostre da vedere al mondo e che ha conquistato il globo, da New York a Los Angeles, da Melbourne a Shanghai, da Londra a Singapore.

Le opere esposte, di dimensioni importanti, spaziano dalla figura umana "semplice" a quella rivisitata nell'arte come la riproduzione della Gioconda di Leonardo Da Vinci, La Ragazza con l'orecchino di Perla di Vermeer e L'Urlo di Munch. Fino ad installazioni davvero imponenti come lo scheletro di T-Rex, costruito con oltre 80.000 mattoncini. Non mancheranno anche raffigurazioni della Cappella Sistina e della Notte Stellata di Van Gogh.

La mostra comprende inoltre una zona interattiva che invita i giovani, ma non solo, a esprimere la propria creatività utilizzando i Lego, magari imitando l'artista che, da avvocato di successo, ha deciso di dedicarsi alla propria passione "perché mi piace vedere le reazioni della gente alle opere d'arte create da qualcosa con cui hanno familiarità. Voglio elevare questo semplice giocattolo ad un ruolo che non ha mai occupato prima".