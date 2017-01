Regista Farhadi non sarà a cerimonia Oscar dopo decreto Trump

Teheran, 29 gen. (askanews) - Il regista iraniano premio Oscar Asghar Farhadi, candidato con "Il cliente" per la statuetta come miglior film straniero, non parteciperà alla cerimonia del 26 febbraio in seguito al decreto sull'immigrazione firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump che vieta l'ingresso ai cittadini di sette Paesi musulmani, tra cui l'Iran.

"Non ho mai avuto l'intenzione di non partecipare all'evento o di boicottoarlo come segno di obiezione, so che molti nell'industria americana del cinema e nell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences si oppongono al fanatismo e all'estremismo che oggi prendono piede ancora di più - ha reso noto in un comunicato il regista - Però adesso sembra che la possibilità di questa presenza sia accompagnata da se e da ma che non sono in alcun modo accettabili per me anche se fossero fatte delle eccezioni per il mio viaggio".

(fonte afp)