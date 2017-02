Pari opportunità: donne da "wow", 13 storie straordinarie

Una giornata per il "self empowerment"

Roma, 23 feb. (askanews) - Tredici donne, tredici storie di successo da riassumere in dodici minuti, per condividerle con le altre donne. "L'8 marzo è tutti i giorni e noi lo "anticipiamo" dando voce a donne che hanno rotto soffitti di cristallo, hanno avuto la forza e il coraggio di inseguire le proprie idee e i sogni, li hanno realizzati e ci raccontano le loro storie con l'obbiettivo di promuovere il self-empowerment, aiutarci tra di noi, fare squadra", osserva Akiko Gonda, cofounder di HITalk - High Idea Talk.

Torna, il 5 marzo, "HITalk WoW! Woman is noW - Amore. Forza. Genialità". Nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma, a partire dalle 14,30, si alterneranno Giorgia Abeltino (Responsabile delle relazioni istituzionali Google), Monica D'Ascenzo (giornalista), Stefania Fadda (Psicologa/Cabss onlus), Elena Dominique Midolo (CEO Clio Makeup), Giusi Nicolini (Sindaco di Lampedusa), Annalisa Pizzetti (Medico), Barbara Riccardi (Insegnante, Ambasciatrice del Global Teacher Prize), Linda Laura Sabbadini (Statistica), Paola Santini (Ricercatrice astrofisica), Ludovica Sera?ni (Designer), Loredana Taddei (Responsabile Politiche di Genere CGIL), Carlotta Ventura (CCO Ferrovie dello Stato) e Riccarda Zezza (Consulente manageriale, Maternity as a Master).

"Quante volte una donna ti ha fatto esclamare wow? Mai come in questo momento storico c'è bisogno di ricordare quanto grande sia il valore dell'essere donna, quel contributo che, ciascuna nel proprio campo, nella propria quotidianità, riesce a dare", ha aggiunto Gonda, l'organizzatrice dell'evento, che è stato patrocinato dal Comune di Roma e sostenuto da LVenture Group.

La sessione mattutina è finalizzata ad imparare a promuovere al meglio sé stessi e la propria professionalità. Michèle Favorite (Docente della John Cabot University) terrà una lezione su come scrivere un curriculum più efficace e come ottimizzare la comunicazione sui social network.

Parallelamente ad HITalk, Codemotion Kids! - il punto di riferimento per l'educazione tecnologica di bambini e ragazzi in Italia - terrà due workshop di LEGOrobotica per intrattenere, durante l'evento, ragazzi dai 7 ai 12 anni.

