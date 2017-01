Da sabato 28 gennaio al 26 febbraio a Zoo in strada Maggiore in occasione di Art City

Roma, 24 gen. (askanews) - Con la mostra "Minimondi", i Retablos di Babas (al secolo Barbara Capponi) arrivano a Bologna da "Zoo",l'opening nell'eclettico spazio di Strada Maggiore 50/A da sabato 28 gennaio, in occasione della White Night di Art City. I Retablos babaisti hanno incantato per la prima volta il pubblico al Fuorisalone di Milano nel 2014 e da allora sono stati esposti da Undertheinfluence a Roma, in Sardegna, all'Expo di Milano e al Teatro alla Scala. A Bologna saranno in mostra fino al 26 Febbraio.

Babas crea piccoli mondi racchiusi in teche di legno, dove prendono vita personaggi bizzarri: uomini, donne, animali che vengono da lei proiettati in situazioni fiabesche e spiazzanti. L'ironia e la poesia sono elementi che contribuiscono a rendere le creazioni babaiste mondi minuscoli in cui è facile perdersi.

I "Retablos " nascono in Spagna come complesse pale d'altare che rappresentano scene tridimensionali e hanno avuto grande diffusione nei paesi del Sud America. Col tempo si sono trasformati e ridotti di dimensioni diventando scatole di legno e vetro, "nichos", dentro le quali vengono ricreate scene religiose o del quotidiano. Babas ha aggiunto alla classica forma dei "Retablos" un elemento piccolo ma che fa una grande differenza: un titolo.

Per la prima volta a Bologna saranno esposte anche fotografie dei "Retablos a piede libero"; microscopiche installazioni ambientate nella natura che portano i temi e la sensibilità di Babas nel grande mondo fuori dalle teche, solo per essere nuovamente catturati e rinchiusi in una stampa fotografica.

Artista milanese ma romana d'adozione, Babas ha un passato da pubblicitaria di successo e ha creato immagini e personaggi memorabili, tra cui l'eccentrico camaleonte Carletto. Oggi è orientata verso la produzione di oggetti pensati come delle storie e come alleati della vita quotidiana. "Dopo tanto tempo passato a creare idee per promuovere cose - dice Babas - finalmente ho cominciato a creare cose per promuovere idee che mi stanno a cuore". Le sue idee, soprattutto quelle ironiche e poetiche racchiuse nei Retablos, hanno conquistato un pubblico sempre maggiore di persone attente e sensibili, fra le quali scrittori, musicisti e giornalisti.

A Bologna i Retablos di Babas saranno esposti presso "Zoo", uno spazio con tante facce: caffetteria e pasticceria artigianale, ma anche spazio espositivo che da 3 anni propone mostre dei più importanti illustratori contemporanei e incursioni nel mondo più allargato del visivo e della narrazione per immagini. Hanno esposto a ZOO, tra gli altri, Olimpia Zagnoli, Riccardo Guasco, Emmanuelle Houdart, Pollaz, Massimo Caccia, Bomboland. Nel fine settimana saranno allestiti anche laboratori per adulti e ragazzi per creare insieme a Babas nuovi Retablos.