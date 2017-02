Medjugorje, libro inchiesta di Paganelli in attesa del Papa

Roma, 16 feb. (askanews) - Un libro inchiesta su Medjugorje. Si intitola "Medjugorje, l'inchiesta: aspettando il giudizio di Papa Francesco" (Echos Edizioni), di Marco Paganelli. "La decisione di Papa Bergoglio di mandare sul luogo un inviato è importante in quanto mette a tacere voci maligne di stampa inerenti a sue presunte dichiarazioni ostili nei confronti del fenomeno Medjugorje. Era impensabile - dice l'autore - così come hanno sottolineato molti intervistati nella mia inchiesta giornalistica, una condanna dei sei veggenti perché quella località continua a generare molti frutti".

L'editore Marco Ronco concorda: "La nostra casa editrice Echos, che è laica, ha pubblicato questa inchiesta giornalistica in quanto le mariofanie di Medjugorje hanno mosso, in trent'anni, oltre trenta milioni di persone credenti e scettiche. Non possiamo non tenerne conto".