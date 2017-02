Roma, 20 feb. (askanews) - Dopo il grande successo di pubblico registrato, verrà prolungata fino al 26 marzo, all'Auditorium Parco della Musica, la mostra "The Art of the Brick", l'esposizione con oltre settanta sculture di arte create con più di un milione di mattoncini Lego dall'artista statunitense Nathan Sawaya, organizzata e prodotta da Ventidieci e Dimensione Eventi.

La mostra, che in questi ultimi due mesi è stata presa d'assalto da adulti e bambini, presenta opere di dimensioni importanti, che spaziano dalla figura umana "semplice" a quella rivisitata nell'arte come la riproduzione de "La Gioconda" di Leonardo Da Vinci, "La ragazza con l'orecchino di perla" di Vermeer e "L'Urlo" di Munch, fino ad installazioni davvero imponenti come lo scheletro di T-Rex, costruito con oltre 80.000 mattoncini.