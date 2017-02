Italiani e tedeschi quasi amici, un dibattito al Goethe a Roma

Roma, 10 feb. (askanews) - Come stanno cambiando i rapporti tra i cittadini della Ue dopo anni di crisi economica e migratoria? Un sondaggio commissionato dalla Fondazione Friedrich-Ebert fa il punto sulla relazione tra italiani e tedeschi. A commentare l'esito dello sondaggio, anche in vista delle importanti elezioni che si terranno in Francia e in Germania nel 2017, il 14 febbraio al Goethe-Institut Rom ci saranno Ernst Hillebrand, Fondazione Friedrich-Ebert Italia (Roma), Richard Hilmer, policy matters e Infratest Dimap (Berlino), Angelo Bolaffi (Roma), e Michael Braun, TAZ (Roma).

Dal 21 giugno all'8 luglio 2016, 1.200 italiani e 1.000 tedeschi hanno risposto a quesiti per rilevare l'immagine che i propri Paesi hanno l'uno dell'altra. "Il sondaggio - scrive la Fondazione Friedrich-Ebert - rivela come l'Ue sia al contempo fattore aggregante e focolaio di tensioni per entrambi i Paesi, che rivelano una netta percezione della reciproca dipendenza sia economica che politica".

La ricerca ha indagato anche il rapporto tra Italia e Germania e gli altri Paesi membri dell'UE. Nello studio si legge anche che "il sentimento di vicinanza personale tra i cittadini coincide in Germania con il sentimento di fiducia nei confronti dell'altro paese. Gli italiani, al contrario, fanno una distinzione più netta tra fiducia e vicinanza. Personalmente, oltre che al proprio paese, si sentono soprattutto vicini alla Spagna (69 %) e alla Francia (54 %). Interessante, in questo contesto, è vedere come gli italiani si sentano nettamente meno legati ai tedeschi che non il contrario. Se oltre la metà degli intervistati tedeschi mostra una certa vicinanza emozionale con gli italiani, poco meno del 60 % degli intervistati italiani, si sente poco o non si sente affatto legato ai tedeschi."

Italia e Germania sono i due Paesi maggiormente legati da aspetti commerciali e culturali in Europa, entrambi sono inoltre membri fondatori dell'Unione Europea. Verificare lo stato dei rapporti tra questi due Paesi può essere un buon punto di partenza per fare un quadro generale della percezione che i cittadini hanno oggi dell'Europa.