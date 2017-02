Il 7 marzo al Teatro Greco di Roma "Cancun" con Pamela Villoresi

Roma, 28 feb. (askanews) - Grande attesa al Teatro Greco di Roma per il successo comico internazionale "Cancun", uno spettacolo prodotto dalla Contrada di Trieste del noto commediografo catalano Jordi Galceràn, che negli ultimi anni ha saputo incantare il pubblico spagnolo, americano e italiano. Dal 7 marzo in scena dodici repliche con Pamela Villoresi insieme a Blas Roca Rey, Giancarlo Ratti e Nicoletta Della Corte.

Cancun è una commedia dagli aspetti comici e surreali sulle relazioni e i desideri inconfessabili dell'amore coniugale. Due coppie di amici vanno in vacanza a Cancun, meta ideale per celebrare oltre vent'anni di amicizia. Tutto sembra perfetto all'arrivo: Francesca e Giovanni con Laura e Paolo si godono il paradiso che li accoglie, in un ambiente naturale da favola, ma festeggiano forse con troppe bollicine il loro arrivo.

L'ebbrezza infatti porta a rivelare dei segreti che sarebbe stato meglio restassero tali, rendendoli consapevoli che le cose in passato sarebbero potute andare in maniera diversa. Ma se la vita nella quale si erano riposte tante aspettative si è rivelata meno bella del previsto, cosa può succedere? E se i desideri più inconfessabili per uno strano gioco del destino si potessero realizzare?

Galceràn, il famoso commediografo catalano, è maestro nell'esplorare i rapporti contemporanei tra uomo e donna, con un occhio ironico, divertente ma mai banale, passando con disinvoltura dal tono della commedia a quello sofisticato di una storia contemporanea. La messinscena è firmata dal regista fiorentino Marco Mattolini e il testo è tradotto da Ilaria Panichi e Pino Tierno. Ad arricchire lo spettacolo le scene di Francesco Fassone, i costumi di Andrea Stanisci, le musiche originali di Luca Pirozzi e il disegno luci di Bruno Guastini. "Cancun" dopo il Teatro Greco di Roma approderà al Teatro San Babila di Milano il 4 aprile.