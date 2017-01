"Fast Forward", mostra del fotografo e scultore Jason Shulman a Roma

Roma, 26 gen. (askanews) - Scultore e fotografo di fama internazionale, Jason Shulman arriva per la prima volta in Italia, dopo diverse collaborazioni con artisti del calibro di Marc Quinn. Shulman inaugura il 28 gennaio, alla White Noise Gallery di Roma, la mostra fotografica Fast Forward, capitolo 1 della Trilogia del Silenzio, progetto espositivo in 3 tappe curato da Eleonora Aloise e Carlo Maria Lolli Ghetti. Artista che ama utilizzare il metodo empirico proprio della scienza, Shulman comprime le centinaia di migliaia di frame di un film in un'unica immagine fotografica attraverso lunghissime esposizioni dell'obiettivo.

A Roma presenta 13 fotografie a grande formato che condensano l'America di Sergio Leone (Per un pugno di dollari), l'orrore di Dario Argento e Mario Bava (Suspiria, Inferno, I 3 volti della paura, Diabolik), ma anche l'Italia piena di inquietudine raccontata dai maestri del cinema dagli anni '60 a oggi, da Visconti (Il Gattopardo) a Sorrentino (La grande bellezza), da Tinto Brass (Caligola) a Pasolini (Salò o le 120 giornate di Sodoma e Il Vangelo secondo Matteo). La scelta delle opere viene effettuata su criteri puramente estetici, mentre la dominante di colore che emerge in ognuna delle sue opere collega immediatamente lo spettatore alla propria conoscenza del regista e del relativo immaginario. Se, ad esempio, la dominante ocra rimanda alla polvere del vecchio west di Sergio Leone, la dominante rosa rimanda subito ai fenicotteri ricorrenti nelle sequenze de La grande bellezza di Sorrentino.

Le scene del film si sovrappongono, l'audio sparisce, il movimento viene condensato e la logica del racconto perde di significato in favore di un'impressione del tutto emotiva. Esperimenti visuali che diventano composizioni astratte in cui per comprendere il tutto bisogna rinunciare al dettaglio. Dal punto di vista estetico uno dei riferimenti di Jason Shulman è sicuramente Gerhard Richter ma l'artista inglese condivide con l'Arte Processuale degli anni '70 la stessa fascinazione per l'imprevedibilità: come uno scienziato, non è mai certo del risultato che un particolare film produrrà sulla macchina e non è in grado di definire aprioristicamente se l'esperimento avrà successo o meno. Come il rumore bianco (il "white noise") è il suono più vicino al silenzio assoluto perché copre tutte le frequenze udibili simultaneamente, così le immagini di Shulman sono, nel loro essere dense, al contempo incredibilmente caotiche ed assolutamente silenziose.

La trilogia del silenzio. Comprimere un intero film in un'unica immagine. Dipingere il mondo come se l'umanità fosse, improvvisamente, scomparsa nel nulla. Rappresentare lo spazio attraverso le tracce di una presenza passata. E' la Trilogia del Silenzio, nuovo progetto espositivo declinato in tre mostre in programma dal 28 gennaio al 31 luglio alla White Noise Gallery di Roma, con la curatela di Eleonora Aloise e Carlo Maria Lolli Ghetti. L'impossibilità fisica di creare l'assenza genera da sempre una fascinazione irrisolta. Nel celeberrimo brano 4'33" di John Cage, infatti, il silenzio degli strumenti acquistava senso in relazione al rumore variabile del pubblico, perché il vuoto e il silenzio sono pura astrazione e più si tenta di raggiungerli, più emerge il loro opposto.

Tre artisti internazionali, 3 mostre personali, 3 linguaggi differenti riuniti in un'unica traiettoria di pensiero: raccontare l'umanità attraverso la sua assenza con l'obbiettivo di creare il Silenzio. Questa la sfida raccolta da Jason Shulman, Lee Madgwick e Mar Hernàndez con Fast Forward, Stand-By e Rewind, titoli delle rispettive mostre e uniche condizioni in cui il suono esiste ma non può essere percepito. Come un lungo videotape regolato da questi comandi, la Trilogia del Silenzio inaugura il 28 gennaio con "Fast Forward", personale fotografica dell'artista inglese di fama internazionale Jason Shulman, capace di comprimere migliaia di frame di film cult in un'unica fotografia. Il progetto prosegue l'8 aprile con "Stand-by" in cui il mondo viene congelato in un'eterna istantanea nei dipinti del britannico Lee Madgwick, e si chiude il 14 giugno con "Rewind" dell'artista spagnola Mar Hernàndez, che, con le sue opere tra disegno, incisione e fotografia, rappresenta la realtà attraverso le tracce fantasmatiche di un passato che non esiste più. (Red/San)