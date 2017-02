Daniel Pennac al Napoli Comicon, Salone internazionale del fumetto

Roma, 3 feb. (askanews) - Dopo il successo dello scorso anno, che ha segnato il record delle 100mila presenze, dal 28 aprile al primo maggio alla Mostra d'Oltremare arriva la XIX edizione di Napoli Comicon, salone internazionale del fumetto. Protagonista di questa edizione, nelle vesti di Magister, Roberto Recchioni (curatore di Dylan Dog, scrittore e sceneggiatore), che rappresenterà il tema principale e filo conduttore del festival: il rapporto tra fumetto e web, analizzando come questi due media e i loro rispettivi linguaggi si influenzino a vicenda.

Tanti gli ospiti italiani e internazionali: tra le prime anticipazioni, la partecipazione di Daniel Pennac che presenterà "Un amore esemplare", opera teatrale tratta dall'omonima graphic novel dell'autore francese disegnata da Florence Cestac e la presenza del mangaka di Dragon Ball Toyotaro. Come mostre, "'77 - Anno Cannibale", che celebra il 40esimo anniversario di quello che è stato definito l'anno dei movimenti studenteschi e che ripercorre le opere degli artisti del fumetto che hanno reso storico il periodo, come Andrea Pazienza, Stefano Tamburini, Tanino Liberatore, Filippo Scòzzari e Massimo Mattioli, Riccardo Mannelli, Vauro e quelle dedicate alla casa editrice americana Image Comics e a Grzegorz Rosinski, il principale degli autori polacchi viventi, naturalizzato belga, storico papà del personaggio fantasy Thorgal e disegnatore della serie Il Grande Potere dei Chninkel, pubblicata in Italia da Editoriale Cosmo.

Infine, oltre alle novità nelle sezioni CartooNa (tra animazione, cinema, serie e web), Cosplay, Gamecon (con giochi e videogiochi) e ComiconKids, Sergio Bonelli Editore presenterà alcune immagini in anteprima di Mercurio Loi, il personaggio creato da Alessandro Bilotta protagonista dell'omonima serie mensile in uscita a maggio. E verrà presentato il libro di grande formato e tutto a colori con l'avventura di esordio dell'eccentrico professore di storia. A Napoli Comicon Sergio Bonelli Editore svelerà anche al pubblico le anticipazioni della nuova serie ambientata nella Napoli degli anni Trenta con protagonista il Commissario Ricciardi.