"Coppia aperta quasi spalancata" al Teatro Ghione per aiutare i bambini malati di distrofia

Roma, 12 feb. (askanews) - Una "Coppia aperta, quasi spalancata" che cerca anche di aiutare i bambini affetti da distrofia muscolare: il 27 e 28 Marzo 2017, Anna Mazzantini ed Emanuele Panzetti della Compagnia dell'Araba Fenice portano in scena al Teatro Ghione di Roma, il 27 e 28 marzo, l'opera tra le più famose del tandem Fo-Rame.

Uno spettacolo organizzato per sostenere l'associazione "Parent project onlus", nata nel 1994 negli Stati Uniti e da lì arrivata in tutto il mondo. In Italia, un gruppo di genitori di bambini colpiti da distrofia muscolare Duchenne e Becker, costituisce nel 1996 "Parent project onlus" con il fine di migliorare la qualità di vita dei bambini e ragazzi affetti da tale patologia, con tre obiettivi primari: informare e sostenere le famiglie; promuovere e finanziare la ricerca scientifica per sconfiggere la malattia; sviluppare un network collaborativo in grado di diffondere le procedure di trattamento clinico e di emergenza, linee guida e protocolli terapeutici e centri di riferimento su tutto il territorio nazionale.

E così, con la regia di con la regia di SandroTorella, al Teatro Ghione Mazzantini e Panzetti (sul palco anche Gianni Iorio) proporranno il loro spettacolo per dare una mano alla Parent project onlus", inscenando un testo di grande forza comunicativa e attualità: la loro "Coppia aperta, quasi spalancata" procede con il passo grottesco della commedia, ma in un susseguirsi continuo di dialoghi serrati, situazioni ai limiti del paradosso e colpi di scena tragicamente comici, parlando parla delle dinamiche sentimentali che legano una coppia. Oggi come ieri.

La storia è nota: un marito superficiale cerca avventure per ravvivare la propria vita sentimentale e fa di tutto per convincere la moglie ad accettare la situazione. Sostenitore della filosofia della "coppia aperta", l'uomo però concepisce l'apertura solo in chiave maschilista, e quando realmente la moglie accetta il gioco e trova un altro, lui non resiste. Il testo di Dario Fo e Franca Rame risale a più di vent'anni fa ed apre una finestra sulla condizione etica, politica e sociale degli anni '80, quando, nonostante il '68, il femminismo e la contestazione antiborghese, la società era ancora piuttosto impregnata di maschilismo. Ed ecco, dunque, che Fo e Rame mettono sotto la loro satirica lente d'ingrandimento questo affascinante e pericoloso concetto di "coppia aperta", che altro non è che un escamotage del marito per giustificare la sua infedeltà cronica alla moglie e a se stesso.

Mazzantini e Panzetti cercano sponsor che aiutino ad affrontare le spese dell'iniziativa (che verranno finanziate con la serata del 27, mentre il 28 va tutto a scopo benefico): chi vorrà sostenere il progetto, avrà visibilità sui manifesti, sulle locandine, e potrà esporre cartelloni e materiale promozionale nel teatro durante lo spettacolo.

