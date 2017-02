A Technotown arrivano robot, stampanti 3D e visori infrarossi

Roma, 15 feb. (askanews) - Nuovi viaggi tra natura e tecnologia e nuovo allestimento delle sale per i provetti musicisti, botanici, videomakers e gli altri technoscienziati di Villa Torlonia: è l'offerta educativa 2017 di Technotown, la ludoteca tecnologico scientifica dell'Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale del Comune di Roma Capitale, che propone a studenti e curiosi, dai 6 ai 100 anni, tante divertenti esperienze ad alto contenuto formativo, tra proiezioni tridimensionali, realtà virtuali ed interattive, giochi di gruppo nei diversi campi informatico-figurativi, in un mix esplosivo di fantasia e innovazione.

Centro unico e all'avanguardia nel panorama dei progetti di 'edutainment' italiani - ospitato dal novembre 2006 all'interno del Villino Medioevale, secondo un progetto di Paco Lanciano, con la gestione di Zètema Progetto Cultura - Technotown rappresenta un progetto in continua e straordinaria crescita. Da quest'anno la struttura si presenta rinnovata nell'allestimento e nell'offerta, servendosi di apparecchiature ancora più sofisticate, tra robot, stampanti 3D, visori infrarossi e tanti altri dispositivi multimediali, per utilizzare i "media" in modo divertente e creativo, con la guida di un tutor.

Questa l'offerta 2017, tra le grandi novità e i technopercorsi 'storici". Al via la nuova camera oscura nella "sala dei fotografi" per mettersi in gioco, in un'epoca in cui si utilizzano stampanti elettroniche, nell'antichissima arte dello sviluppo fotografico. Si imparerà a gestire luce e ombra per ottenere immagini e sviluppare una foto antica o moderna, anche partendo da un vecchio negativo. Qui partirà anche il viaggio "Impronte di luce" per un'avventura al limite tra arte e scienza: la rayografia, sulla scia dell'invenzione dell'artista dadaista e surrealista Man Ray.

Nuovo allestimento per la "sala dei musicisti" dove i provetti scienziati potranno tuffarsi nel mondo dei suoni e vivere la musica come un'esperienza multisensoriale. Passando dall'antico monocordo di Pitagora ai moderni Theremin e sintetizzatori, dalle batterie elettroniche ai vocoder fino al suono elettromagnetico dei pianeti del sistema solare sarà possibile ascoltare, vedere e sperimentare anche la composizione musicale, giocando a fare i musicisti. A conclusione, una fantastica esperienza visiva: veder danzare l'acqua a suon di musica ed esser trasformati in un vero e proprio strumento musicale umano.

Rinnovata anche la sala Cyberplant, oggi "sala dei botanici", uno spazio dedicato interamente alla natura e biodiversità, all'insegna del trinomio "eco-compatibilità - creatività - interattività". I techno-scienziati intraprenderanno un viaggio nel mondo della botanica attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, con un occhio ai social network. Attraverso un sistema di time-lapse seguiranno la graduale evoluzione di un piccolo seme in una pianta, mentre un'intera sezione sarà dedicata alla coltura idroponica mostrando sistemi di coltivazione del futuro.

Il tutto in compagnia di una mascotte d'eccezione, la pianta parlante Technomaranta, che 'parla' e chiede acqua, luce o fertilizzante grazie ad un collegamento in tempo reale su Twitter - dove tutti possono interagire. Spazio per l'ambiente anche nei viaggi di "Pianeta Terra", per giocare con le previsioni meteorologiche. Simulando una stazione meteo si studieranno i comportamenti dell'atmosfera e, attraverso microscopi e termocamere, si svolgeranno indagini su acqua, rocce e altri elementi naturali da provetti geologi.

Di nuova apertura anche la "sala degli scultori 3d" dedicata alla stampa tridimensionale dove, con il supporto di stampanti e penne 3d, laser cutter e altri strumenti sarà possibile avventurarsi nel mondo dell'artigianato digitale, inventando nuovi prototipi o oggetti della vita comune partendo da un semplice filo di plastica. A fianco, la "sala delle 3 dimensioni" proietterà nel mondo della percezione tridimensionale grazie a scanner 3d, visori tridimensionali e una serie di illusioni ottiche che stimoleranno fantasia e ingegno.