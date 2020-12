Lunedì 14 dicembre 2020 - 07:18

Morto il maestro delle spy story John le Carré

Deceduto a 89 anni dopo una breve malattia

Roma, 14 dic. (askanews) – E’ morto all’età di 89 anni nella tarda serata di ieri John le Carré, pseudonimo di David John Moore Cornwell, maestro britannico del romanzo di spionaggio, autore tra l’altro di “La spia che venne dal freddo” (1964), la spy story da oltre 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

A dare l’annuncio del decesso è stato il suo agente Jonny Geller, CEO di Curtis Brown Group, agenzia artistica con sede a Londra: “È con grande tristezza che devo annunciare che David Cornwell, noto al mondo come John le Carré, è deceduto dopo una breve malattia (non correlata al Covid-19) in Cornovaglia sabato sera, 12 dicembre 2020. Aveva 89 anni. I nostri pensieri sono con i suoi quattro figli, le loro famiglie e la sua cara moglie Jane”.

Sav/Int5