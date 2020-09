Mercoledì 23 settembre 2020 - 11:55

Italia all’Awakening Weeks, 100 musei per il risveglio del turismo

Fino al 28 settembre esperienze uniche per il post-Covid

Roma, 23 set. (askanews) – L’Italia è tra le protagoniste dell’Awakening Weeks, campagna che riunisce oltre 100 musei e attrazioni in tutto il mondo per celebrare il “risveglio” del turismo dopo questi mesi difficili dovuti al Covid-19.

Fino al 28 settembre, infatti, tante esperienze uniche, sia online che di persona, in tutta Italia: Sightseeing Experience, con video sui bus Hop On-Hop Off in diverse città Italiane; Casa Milan – Museo Mondo Milan; l’esplorazione dei sotterranei della Fontana di Trevi; Gardaland, il parco divertimenti; esplorazione dei sotterranei di Piazza Navona (Stadio di Domiziano); l’Acquario di Genova e il giro in Gondola tra i canali di Venezia.

È possibile prenotare il proprio posto per queste e altre esperienze uniche attraverso il sito di Tiqets, nella sezione dedicata all’Awakening Weeks.

Rendere la cultura accessibile, permettendo a molte più persone di andare più di frequente sia alla scoperta di “gemme nascoste” che nei musei più conosciuti. È questo l’obiettivo di TIQETS, piattaforma di prenotazione online nata in Olanda nel 2014 e che, lo scorso anno, ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Airbnb.