Annunciati vincitori dei Premi Balzan 2020: “Grande soddisfazione”

Premiazione a Roma il 19 novembre con Mattarella

Milano, 14 set. (askanews) – Sono stati annunciati oggi i vincitori dei Premi Balzan 2020: si tratta di Susan Trumbore (Germania/USA), Max Planck Institut für Biogeochemie – Jena, per la dinamica del sistema Terra; Jean-Marie Tarascon (Francia), Collège de France – Parigi, per sfide ambientali: scienza dei materiali per le energie rinnovabili; Joan Martinez Alier (Spagna), Universitat Autònoma de Barcelona, per sfide ambientali: risposte dalle scienze sociali e umane; Antonio Augusto Cançado Trindade (Brasile), Universidade Federal de Minas Gerais – Belo Horizonte, per diritti umani.

Ciascun premio ha un valore di 750.000 franchi svizzeri (circa 695.000 euro), metà dei quali da destinarsi a progetti di ricerca.

“Quest’anno il Premio Balzan – ha dichiarato il presidente del Comitato Generale Premi Luciano Maiani – ha pienamente raggiunto uno dei suoi scopi fondamentali di integrare in una prospettiva interdisciplinare gli studi e le ricerche più promettenti nelle tematiche più attuali. Vorrei esprimere la grande soddisfazione del Comitato per la scelta di quattro illustri premiati che si distinguono non solo per la profondità delle ricerche e intuizioni, ma per il loro sguardo rivolto al futuro lavorando sui maggiori problemi che sta affrontando oggi l’umanità”.

I Premi saranno consegnati a Roma il 19 novembre prossimo dal Presidente della Repubblica italiana. Alla conclusione dell’annuncio dei vincitori del Premio Balzan 2020, il presidente del Comitato generale Premi, ha anche annunciato le materie premiande del prossimo anno, 2021: studi sull’olocausto e sul genocidio; arte e Archeologia del Vicino Oriente Antico; microbioma in salute e in malattia; gravità: aspetti fisici e astrofisici.

Anche nel 2021 ciascuno dei Premi Balzan avrà un valore di 750.000 franchi svizzeri.