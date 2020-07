Lunedì 20 luglio 2020 - 17:15

Il sindaco di Mantova: “Trame sonore atto d’amore per l’Italia”

Riprogrammato da 4 al 6 settembre il festival di musica da camera

Mantova, 20 lug. (askanews) – “Innanzitutto è un atto d’amore verso la città, ma permettetemi con tutta l’umiltà possibile, è un atto d’amore verso l’Italia perché Trame Sonore è prodotto da mantovani ma con una qualità artistica internazionale che parla al mondo in uno dei posti più belli del mondo, come Palazzo Ducale la cui storia, anche musicale, è centrale nella civiltà occidentale”: così Mattia Palazzi, sindaco della città di Mantova, nella conferenza stampa di presentazione di “Trame Sonore – Mantova Chamber Music Festival”, festival di musica da camera slittato da fine maggio al 4-6 settembre a causa dell’emergenza sanitaria.

L’ottava edizione viene ridotta ma resta comunque intensa, con tre giorni di festa in musica organizzati da Oficina Ocm con la direzione di Palazzo Ducale e il Comune di Mantova e 100 artisti da tutto il mondo, tra cui grandi nomi come Alexander Lonquich, Alfred Brendel, la presenza fissa dell’Orchestra da Camera di Mantova, il tenore inglese Mark Padmore, il Settimino dei Berliner Philharmoniker, il soprano Gemma Bertagnolli, i pianisti Gloria Campaner, Gabriele Carcano e Nicholas Rimmer, il poeta e scrittore Roberto Piumini. Come naturale, quest’anno, la trama principale del festival sarà dedicata a Beethoven, nei 250 anni della nascita del compositore.

“Abbiamo dimostrato un coraggio, una generosità e una capacità di trasformarci di cui sono orgoglioso. Due mesi fa il rischio era quello di vivere in una dimensione culturale totalmente annullata. Ma noi sappiamo quanto è davvero importante la cultura nelle relazioni sociali ed economiche della nostra città, nella sua capacità di trasformare la nostra città. E io sono convinto che in questo tempo, che definisco ‘terra di mezzo’ tra il lockdown e ciò che sarà, che ancora non conosciamo ma che va sicuramente ripensato, la cultura ha un ruolo fondamentale e politico nel senso più alto e nobile del termine”, ha aggiunto Palazzi.

“La nostra città, oggi come nel passato, saprà e potrà fare la differenza, cioè costruire le condizioni affinchè non solo i cittadini si sentano sicuri nel vivere la dimensione culturale della città nella sua funzione sociale, ma affinchè ci sia sostenibilità ambientale e si possa mettere al centro il nostro patrimonio storico e lo si faccia vivere oggi, non tenendolo congelato per contemplarlo, ma viverlo e consegnarlo vivo al futuro. Non stiamo semplicemente facendo un festival, ma stiamo facendo un festival per ragionare insieme su come cambiano le città oggi nel mondo e come dovranno cambiare ancora di più nel futuro. Trame Sonore è la nostra occasione concreta per iniziare questo percorso di riflessione e sperimentazione per tutelare la salute dei nostri cittadini senza isolarli o imprigionarli”, ha concluso il primo cittadino.