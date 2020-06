Martedì 2 giugno 2020 - 18:11

Forte aumento dei nuovi positivi al coronavirus in 24 ore

La Lombardia traina. Cinque morti in meno rispetto a ieri

Roma, 2 giu. (askanews) – Secondo i dati ufficiali sono molto aumentati in 24 ore i nuovi positivi al coronavirus in Italia: da 178 a 318 comunicati oggi. E’ un incremento del 78,6%, che vede la Lombardia passare in un giorno da 50 a 187 nuovi contagiati. Lieve calo dei morti su base nazionale: sono 55, mentre ieri ne erano stati contati 60. Salgono i nuovi casi anche nella regione Piemonte: 56, in 24 ore +36.

San